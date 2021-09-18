Избирком рассказал о международном наблюдении на выборах в Псковской области

Заместитель Генерального секретаря межпарламентской ассамблеи СНГ – международный наблюдатель Сафарзода Бахтовар Амирали осуществляет наблюдение на избирательных участках в псковском регионе. Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
17 сентября он посетил участки в Пскове, 18 сентября смог оценить работу избирательных участков в Бежаницком и Новоржевском районе.
Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.