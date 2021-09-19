Во второй день голосования в избирательные комиссии Псковской области поступило 12 жалоб

12 жалоб поступило в избирательные комиссии Псковской области 18 сентября. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в информационном центре 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель облизбиркома напомнил, что сегодня завершающий день голосования. «Избирательные участки Псковской области, все 609, открылись в 8.00. Никаких проблем нет, они закроются в 20.00. Соответственно, до этого времени вы имеете право прийти и проголосовать. До 14.00 сегодня можно подать заявления для голосования на дому», - добавил он.
Сегодня, 19 сентября, стартовал основной день голосования на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Всего на территории региона проходит семь избирательных кампаний.