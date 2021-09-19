Политика

Во второй день голосования в избирательные комиссии Псковской области поступило 12 жалоб

12 жалоб поступило в избирательные комиссии Псковской области 18 сентября. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в информационном центре 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За вчерашний день в избирательные комиссии Псковской области было подано 12 жалоб, - рассказал Игорь Сопов. - Все они были незамедлительно рассмотрены избирательными комиссиями. Ни одна из этих жалоб не была признана обоснованной. Жалобы, которые подавались, не имели отношения к процедуре голосования либо не являлись жалобами».



Председатель облизбиркома напомнил, что сегодня завершающий день голосования. «Избирательные участки Псковской области, все 609, открылись в 8.00. Никаких проблем нет, они закроются в 20.00. Соответственно, до этого времени вы имеете право прийти и проголосовать. До 14.00 сегодня можно подать заявления для голосования на дому», - добавил он.

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Сегодня, 19 сентября, стартовал основной день голосования на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Всего на территории региона проходит семь избирательных кампаний.