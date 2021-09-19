Политика

Юлия Лысова реализовала свое избирательное право 19 сентября

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова реализовала свое избирательное право на выборах в Госдуму и региональный парламент сегодня, 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Юлия Лысова проголосовала на избирательном участке в Псковском педагогическом комплексе. Она рассказала, что никогда не пропускала голосование, что у нее сохранились хорошие воспоминания о том, как она ходила на избирательный участок вместе с родителями.

«Еще с самого детства я со своими родителями ходила на избирательные участки и принимала пассивное участие в голосовании. Для нас это была семейная традиция, и вот уже спустя много лет, когда я стала достаточно взрослой, и вот уже сформированная ячейка общества у нас есть, семья создана, точно так же продолжаю принимать участие в голосовании. На самом деле, очень многие считают, что голосовать — это просто отдать голос за того или иного кандидата. Но это абсолютно не так. Выбирая ту или иную партию, того или иного кандидата, ты разделяешь ценности этого человека, ты голосуешь за определенную программу, за изменения, которые будут происходить в ближайшие годы. Я считаю, что молодежи нужно с подросткового возраста, с детства, начиная с семьи, подавать пример и ходить на избирательные участки вместе. Но самое главное — объяснять, говорить о том, что это ответственность, это право, которое дает тебе возможность влиять на развитие страны, на развитие малой Родины и на изменения, которые 100% будут происходить только в лучшую сторону», - сказала Юлия Лысова.

Напомним, сегодня в Псковской области начался основной день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.