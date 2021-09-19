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Политика

В облизбиркоме рассказали, как организовано голосование избирателей с ОВЗ

19.09.2021 13:06|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева рассказали, как организовано голосование избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом из информационного центра облизбиркома передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Ковальчук сообщил, что 2 519 избирателей пользуются инвалидными колясками, 972 — протезами, 1 484 избирателя являются инвалидами по зрению.

Секретарь облизбиркома отметил, что 171 избирательный участок оборудован пандусами. Из 68 участков, расположенных на втором этаже, 50 также оборудованы пандусами.

Сергей Ковальчук подчеркнул, что на избирательных участках задействованы волонтеры, которые оказывают помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям.

Ольга Евстигнеева добавила, что социальное такси представляется всем гражданам с ограниченными возможностями здоровья, которые бы хотели проголосовать на участках. «К сожалению, не так много граждан с ограниченными возможностями здоровья хотят приехать на участок. Скорее всего, они голосуют на дому и сделали соответствующие заявки», - резюмировала она.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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