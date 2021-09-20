Политика

Виталий Соловьев: Все проблемы будем решать спокойно, советуясь с населением

Избирательная кампания в Новосокольническом районе в целом прошла спокойно, сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей действующий глава района Виталий Соловьев, переизбранный на четвертый срок.

Фото: pskov.ru

«Наши избиратели выбрали тот путь развития, по которому идет наша команда под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Самое главное, что мы поддержали "Единую Россию", депутатов Государственной Думы. Это шаг вперед, шаг к развитию, - подчеркнул Виталий Соловьев. - Наши избиратели голосовали за процветание и развитие нашего региона. Это радует. Впереди большая работа, и, я думаю, что команда губернатора, в которую вхожу и я, выполнит все задачи, которые ставят перед нами наши избиратели. Все проблемы, которые есть, будем решать спокойно, советуясь с нашими избирателями, и найдем пути решения», - заверил Виталий Соловьев.

Он также поблагодарил избирателей за активную жизненную позицию и неравнодушие к происходящим в стране и регионе процессам. «Идти работать на четвертый срок непросто, тем не менее, я очень рад, что наши избиратели верят мне и помогают решать эти вопросы. Я перед этой выборной кампанией провел очень много встреч с нашим населением. Высказывались очень хорошие предложения, которые нужно реализовывать, и проблемы, которые надо обязательно решать: это и дорожная отрасль, и догазификация района, и вопросы водоснабжения», - сказал глава муниципалитета.

Он также оценил явку на выборы в районе, которая по состоянию на 18.00 19 сентября составляла около 44%. «Явка говорит о том, что наши избиратели неравнодушны к процессам, которые происходят. Они приняли самое активное участие, чтобы мы вместе решили те проблемы, которые есть. Выборы показали, что все население Псковской области — это единая команда, которая должна решить задачи, которые стоят перед Россией и нашим регионом. Благодарю всех избирателей за такую активную жизненную позицию, за неравнодушие и готовность прийти на помощь в тех или иных вопросах», - заключил действующий глава Новосокольнического района.