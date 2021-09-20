Виталий Соловьев: Все проблемы будем решать спокойно, советуясь с населением

Избирательная кампания в Новосокольническом районе в целом прошла спокойно, сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей действующий глава района Виталий Соловьев, переизбранный на четвертый срок.
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Он также поблагодарил избирателей за активную жизненную позицию и неравнодушие к происходящим в стране и регионе процессам. «Идти работать на четвертый срок непросто, тем не менее, я очень рад, что наши избиратели верят мне и помогают решать эти вопросы. Я перед этой выборной кампанией провел очень много встреч с нашим населением. Высказывались очень хорошие предложения, которые нужно реализовывать, и проблемы, которые надо обязательно решать: это и дорожная отрасль, и догазификация района, и вопросы водоснабжения», - сказал глава муниципалитета.
Он также оценил явку на выборы в районе, которая по состоянию на 18.00 19 сентября составляла около 44%. «Явка говорит о том, что наши избиратели неравнодушны к процессам, которые происходят. Они приняли самое активное участие, чтобы мы вместе решили те проблемы, которые есть. Выборы показали, что все население Псковской области — это единая команда, которая должна решить задачи, которые стоят перед Россией и нашим регионом. Благодарю всех избирателей за такую активную жизненную позицию, за неравнодушие и готовность прийти на помощь в тех или иных вопросах», - заключил действующий глава Новосокольнического района.