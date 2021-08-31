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«От трех до шести», или Кому пить шампанское вечером 19-го?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем еженедельный обзор политических событий и, прежде всего, отмечаем, что закончилось лето, а вместе с ним подходит к концу очередная избирательная кампания. До ее финиша остается меньше трех недель. Понятно, что тема главных выборов года (а в сентябре, напомню, нам предстоит сформировать новые составы Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов) — это сейчас самый актуальный вопрос. Уж точно это так для самих участников забега — кандидатов, партийцев всех мастей, наблюдателей, экспертов и той части общества, которая сохраняет интерес к политической жизни. Вместе с тем ни для кого не секрет, что их количество оставляет желать много большего. Я напомню, что не так давно российские социологи по итогам проведенного исследования заявили о том, что политическая активность в России достигла 17-летнего минимума. Очевидно, что причин у этого явления множество, одна из них — в том, что многие россияне не видят во всем партийном спектре той силы, которая бы отражала их политические взгляды, представляла их интересы, вызывала бы доверие и желание голосовать. С другой стороны, представители различных партий заявляют о том, что испытывают проблемы с донесением до широких масс информации о себе, своих предложениях и собственных рецептах, как сделать Россию счастливой, свободной, богатой, справедливой, ну и так далее — этот список можно продолжать долго. Особую актуальность вопрос приобретает перед выборами, что и понятно — все же политические силы заинтересованы в том, чтобы донести свою точку зрения до населения, которое совсем скоро станет электоратом.

Вот, собственно, для того, чтобы свести одних с другими - партийцев с гражданами, чтобы сделать избирательный процесс более открытым, конкурентным, легитимным, содержательным и интересным мы на «Эхо Москвы» в Пскове и сайте Псковской Лены Новостей традиционно перед выборами реализуем спецпроекты. Разумеется, этот год не стал исключением. Как наверняка знают наши постоянные слушатели, на протяжение многих месяцев на ПЛН выходят информационные и аналитические материалы, а на радио стартовал цикл программ с участием руководителей областных отделений ведущих российских партий. Прошли три встречи за круглым столом с участием региональных лидеров «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока» (обязательно организуем итоговую встречу после голосования), а на минувшей неделе в эфире «Эхо Москвы» в Пскове стартовали предвыборные дебаты. Для представителей одних политических объединений эта встреча стала уже очередной, другие — представители «Новых людей» и «Российской партии за социальную справедливость» - дебютировали.

Как всегда бывает, мнения относительно того, кто выглядел убедительнее, разошлись. Но, как по мне, тут важнее другое: участники выборного процесса получили возможность донести до избирателей свои взгляды на актуальные темы, а слушатели получили пищу для размышлений. Причем, это же не агитация, когда «тупо, холодно и в лоб» заявляется: мол, голосуй за нас, мы за всё хорошее и против всего плохого. Нет, здесь всё интереснее и содержательнее — на стартовой площадке дебатов обсуждали, что такое для участников выборов социальная справедливость. Представители партий отвечали на наши вопросы, задавали друг другу свои, подчас острые и каверзные. И всё это будет продолжаться — дебаты в прямом эфире нашей радиостанции проходят каждую среду, с часу до двух. Всем предоставляются равные возможности.

Следующий раунд пройдет 1 сентября. Будем обсуждать с партийцами социально-экономическую проблематику и узнаем, какой ответ они дают на вопрос: «Как нам поднять Псковскую область?»

Не пропустите: как и в прошлый раз, наряду с теми, кто уже участвовали в этом сезоне в прямых эфирах, будет и новичок — можно сказать, стопроцентный дебютант. Хотя, как говорится, новое — хорошо забытое старое... Впрочем, всех карт пока раскрывать не буду — призываю следить за анонсами дебатов. Повторюсь, место встречи — «Эхо Москвы» в Пскове, политические дуэлянты сходятся каждую среду в 13.05. Программу можно не только слушать, но и наблюдать за прямой видеотрансляцией из студии.

Между тем многих интересует, какими будут результаты выборов, кто будет представлен в законодательных органах власти в стране и нашем регионе, вообще, что изменится в политической системе России по итогам трехдневного голосования в сентябре. Напомню, что парламентская кампания открывает новый большой электоральный цикл. Прогнозов звучит много, большинство из них не отличается особым разнообразием. Не ждут политологи неожиданностей и сенсаций. Впрочем, есть тут и, скажем так, особые мнения. На минувшей неделе мое внимание привлек комментарий известного российского политолога Евгения Минченко.

Причем, тут интересно проследить позицию в развитии, в динамике. дело в том, что с Евгением Николаевичем мы встречались в Москве в дни съезда «Единой России» - нет-нет, не того, что проходил на прошлой неделе, когда единороссы принимали свою Народную программу и слушали вновь приехавшего на их партийный форум президента Владимира Путина. С господином Минченко мы встречались почти два года назад, когда, по сути дела, был дан неофициальный старт подготовке к грядущим парламентским выборам. И вот тогда политолог сделал прогноз, согласно которому выборы в Государственную Думу в 2021 году станут настоящей битвой.

При этом он тогда принципиально не стал делать конкретных предположений относительно грядущей кампании. «Еще нет участников. Нет «правил игры» — и всё еще десять раз может поменяться», - говорил Евгений Минченко (и, безусловно, оказался прав), а что касается выступления президента в 2019-м, то прокомментировал его тогда так: "Владимир Путин задал вектор, то есть если брать семь способов борьбы с драконом популизма, то это один из них — самому стать драконом, самому стать популистом, перехватить нишу критики бюрократов-чиновников у оппозиции. Этим, видимо, "Единая Россия" и будет заниматься. Насколько успешно, покажет время"», - не поставил тогда окончательную точку Евгений Минченко.

Тем интереснее сейчас посмотреть на его свежий комментарий на тему парламентских выборов, а если быть более точным, то это комментарий к исследованию комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Так вот, по мнению политолога, впервые за долгую практику выборов в Госдуму за 3 недели до голосования неясен партийный состав будущего парламента.

По мнению Евгения Минченко, диапазон сценариев – «от трех до шести».

У старожилов политической арены («Единой России», КПРФ и ЛДПР) очень большой запас прочности. И инерционная стратегия для этих игроков представляется оправданной. Тем более что ЕР предложила, наверное, самую удачную федеральную часть списка, включив туда двух самых популярных министров, и дала убедительные подтверждения сохраняющейся связки с президентом, отметил эксперт.

Кампания мобилизации своих избирателей при низкой явке может обеспечить ЕР даже сохранение конституционного большинства. Дополнительным ресурсом для ЕР является лидерство в региональных списках популярных губернаторов. Что до КПРФ, то партия Геннадия Зюганова выдерживает линию «главной оппозиционной партии». Однако есть несколько проблем – большая доля спонсоров в списках, лидерский кризис, некоторые восходящие звезды партии допускают очевидные имиджевые ошибки, однако второе место КПРФ, на взгляд господина Минченко, практически предрешено. Результативность ЛДПР как партии лидерского типа во многом зависит от энергетики и физических кондиций Владимира Жириновского, считает политолог. От себя отмечу, что псковские «соколы Жириновского» исключительно на раскрученный за тридцать лет партийный бренд и таланты вождя не уповают. Как отмечают мои коллеги — политические обозреватели, региональный координатор партии, руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков ускоряется, выходя на финишную прямую избирательной кампании. Он представляет партию на дебатах и круглых столах, стал заметно жестче в риторике, вдобавок активно объезжает районы, где проводит встречи с координаторами партийных отделений и местными жителями. А вот стремительный ребрендинг «Справедливой России — За правду» и ее смещение в радикально левую нишу является, на взгляд политолога, рисковой стратегией. Также он отмечает лидерские проблемы партии (Сергей Миронов никогда не блистал харизмой, а харизма Захара Прилепина, как выражается Минченко, «очень на любителя») и наличие внутренних конфликтов в регионах между «старыми эсерами», прилепинцами и семигинцами. Впрочем, эта ситуация характерна отнюдь не для всех регионов. Там, где отделения «Патриотов» и «За правду» заметной роли в политическом процессе не играли, никакого внутреннего напряжения после партийного объединения не наблюдается. И Псковская область - тому наглядный пример. Как и прежде, эсеры в регионе - это Олег Брячак и Ко, никаких «заправдинцев» и «патриотов» не видно и не слышно, борьбу за лидерство в организации никто из них не ведет.

Кроме того, в бюллетене будет представлено еще 2 партии, эксплуатирующие тему справедливости, поэтому, как и в 2016 году, прохождение партией 5-процентного барьера не очевидно, полагает Евгений Минченко. К «джокерам» выборов-2021 он отнес партию «Новые люди» и «Партию пенсионеров за социальную справедливость». Одна из них или даже обе при условии качественной предфинишной кампании могут пройти барьер в 5 %.У «Пенсионеров» четкое и понятное нишевое позиционирование, связанное с отменой пенсионной реформы. «Новые люди» как самая яркая новая партия могут потеснить эсеров в нише «партии второго выбора».

И последнее в этой части. Ещё весной этого года политолог считал, что есть хорошие шансы на возвращение в парламент у «Яблока» как «единственной антипутинской партии, что в условиях роста антирейтинга власти могло бы дать значимый прирост, однако невнятная позиция Григория Явлинского скорее выталкивает радикальных оппозиционеров в голосование за КПРФ, новые партии или выбор бойкота голосования». И, кстати говоря, непростой выбор встает сейчас перед сторонниками главного псковского яблочника Льва Шлосберга. Напомню, что его сняли с выборов и в Государственную Думу, и в Псковское областное Собрание депутатов. Таким образом, разрешена, пожалуй, главная интрига кампании в нашем регионе. Почти наверняка ничего более интересного не будет. Изначально главная интрига была не в том, сколько процентов наберет «Единая Россия» или другие партии, а сохранится ли «псковская яблочная аномалия», основным демиургом которой был Лев Шлосберг — человек, обладающий уникальными способностями и посвятивший жизнь политической борьбе. Теперь уже очевидно, что продолжения этой десятилетней истории не будет, эта глава завершается. Это прежде Льву Шлосбергу удавалось, с одной стороны, быть депутатом, заместителем председателя комитета, то есть легальным политиком, а с другой стороны — долбить всю вертикаль. Ну да, подножки ставили, было дело, даже выкорчевывали из Собрания, но запредельно жестко не боролись. Теперь иначе. И на самом деле, жестко действуя против яблочников, власть не расписывается в том, что испугалась (а это мысль активно внедряется сторонниками псковского «Яблока») — дело в другом: власть четко показывает, что несистемщикам не место в политическом процессе. Что до Шлосберга, то, даже будучи снятым с выборов, он в публичных выступлениях обрушивается на партии — представителей большой парламентской четверки, в том числе бьет по коммунистам. Обвиняет «красных» в поклонении Сталину и прочих грехах. Несмотря на это, некоторые псковские коммунисты - тот же секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов чуть ли не солидаризируется со Шлосбергом. Как отмечается в телеграм-канале ПЛН, наблюдать за всем этим довольно забавно.

Подробнее о псковском «Яблоке» и его бессменном лидере читайте в ближайшее время в материале ПЛН. Пока же обращаю ваше внимание на свежее обозрение Господина Рейтингомера. Обзор политической активности вышел накануне, региональные ньюсмейкеры получили оценки, кто со знаком плюс, кто со знаком минус. Есть там и Лев Шлосберг, и многие другие региональные политики.

На этом у меня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.