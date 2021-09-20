Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов

Все кандидаты и партии на выборах в Псковской области избраны легитимно. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября.
Игорь Сопов рассказал, что явка на выборах в Госдуму составила 44,81% (в 2016 году — 42,14%), а на выборах в Псковское областное Собрание — 43,71% (в 2016 году — 44,73%). По его словам, явка на выборах в регионах Северо-Западного федерального округа «примерно одинаковая». А самая высокая явка там, где применялось дистанционное электронное голосование, уточнил председатель облизбиркома.
При этом количество дней, отведенных на избирательную кампанию, на явку не влияет, резюмировал Игорь Сопов.