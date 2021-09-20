Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
ТОП-11 детских секций в Пскове
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Новый язык с нуля
Правила безопасности с газовым оборудованием
Предупреждают Только раз
концерт Артура Руденко
как стать завучем
Телефон прямого эфира 56-73-72
господдержка бизнеса и инвесторов
 
 
 
ещё Политика 20.09.2021 18:4618 И «медведи» сыты, и «яблоки» уцелели 22.09.2021 12:201 Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов 22.09.2021 12:060 Дмитрий Шахов оценил организацию голосования на трехдневных выборах в Псковской области 22.09.2021 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым 21.09.2021 20:098 Александр Котов подвел итоги избирательной кампании 21.09.2021 19:223 Александр Котов о предстоящих шагах нового созыва Псковского областного Собрания депутатов 
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2813 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0011 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 20.09.2021 07:504 Опубликованы предварительные итоги голосования на выборах в областное Собрание
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов

22.09.2021 12:20|ПсковКомментариев: 1

Все кандидаты и партии на выборах в Псковской области избраны легитимно. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября.

«В целом, оцениваем кампании на территории Псковской области, их было семь, как успешные. Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов, которые подвели вчера. Все кандидаты, все партии избраны легитимно. В этом усомнится нам не даст никто. Никаких серьезных нарушений не зафиксировано ни наблюдателями, на партиями, ни кандидатами. Я считаю, что избирательная система Псковской области с задачами по проведению выборной кампании легитимно, открыто, гласно и безопасно справилась», - подвел он итог.

Игорь Сопов рассказал, что явка на выборах в Госдуму составила 44,81% (в 2016 году — 42,14%), а на выборах в Псковское областное Собрание — 43,71% (в 2016 году — 44,73%). По его словам, явка на выборах в регионах Северо-Западного федерального округа «примерно одинаковая». А самая высокая явка там, где применялось дистанционное электронное голосование, уточнил председатель облизбиркома.

При этом количество дней, отведенных на избирательную кампанию, на явку не влияет, резюмировал Игорь Сопов.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #облизбирком #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 371 человек
Сюжет: Итоги трехдневного голосования в Псковской области. Выборы-2021 Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов Дмитрий Шахов оценил организацию голосования на трехдневных выборах в Псковской области Александр Котов подвел итоги избирательной кампании Александр Котов прокомментировал заявление Елены Маятниковой о недействительности выборов В областном Собрании не планируют сокращать штат Александр Котов объяснил, почему «Единая Россия» не участвовала в дебатах Единороссы победили во всех одномандатных округах на выборах в Псковское областное Собрание Александр Котов прокомментировал успех «Единой России» на выборах в областное Собрание Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте Александр Котов: В новом созыве Собрания продолжат учитывать позицию всех партий Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по округу №148 «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму по партийным спискам И «медведи» сыты, и «яблоки» уцелели Олег Лебедев: Куньинский район всегда активен на выборах Александр Козловский: Надеюсь, прошедшие в парламенты новые партии не обманут ожидания избирателей Александр Козловский: Думаю, у «Единой России» сохранится большинство в Госдуме Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам Росгвардейцы обеспечили общественный порядок на выборах в Псковской области Обнародованы предварительные итоги допвыборов депутатов в Новоржеве Опубликованы итоги допвыборов депутатов Собрания Торошинской волости по округу №2 Виталий Соловьев выигрывает выборы главы Новосокольнического района Виталий Соловьев: Все проблемы будем решать спокойно, советуясь с населением Александр Козловский на выборах в Госдуму набрал втрое больше голосов, чем ближайший конкурент «Единая Россия» набрала почти 40% на выборах депутатов Псковского областного Собрания Андрей Турчак: «Единая Россия» предварительно получает порядка 315 мест в парламенте «Единая Россия» опережает остальные партии на выборах в Госдуму в Псковской области Опубликованы предварительные итоги голосования на выборах в областное Собрание Андрей Турчак: Обновление «Единой России» и народная программа стали основой результата партии на выборах «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму и заксобрания в СЗФО Почти 40% избирателей проголосовали за Александра Козловского на выборах в Госдуму по 148-му округу Действующие главы Куньинского и Новосокольнического районов могут быть переизбраны на новый срок Лев Шлосберг: Эта избирательная кампания показала, что мы сильные Единороссы опережают соперников на выборах в областное Собрание по одномандатным округам Владимир Жилинский: Наблюдение за выборами в Псковской области прошло тяжело и нервно В Псковское областное Собрание по партийным спискам проходят шесть партий «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области после обработки 22% протоколов «Единая Россия» после обработки 25,03% протоколов набирает 44,26% голосов - данные ЦИК На выборах в Псковское областное Собрание по партийным спискам лидирует «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму по 148-му округу Артур Гайдук усомнился в легитимности сентябрьских выборов Единороссы на выборах в Псковское областное Собрание лидируют во всех округах Избирательная кампания прошла при высокой явке и большой конкуренции – Александр Котов Олег Брячак назвал сентябрьские выборы в Псковской области легитимными Александр Козловский дал оптимистичный прогноз для «Единой России» по итогам выборов Михаил Ведерников: Избирательная кампания была яркой, насыщенной и интенсивной Петр Алексеенко: Три дня выборов — это многовато Антон Минаков: Мы ожидали более высокую явку на выборах Мы констатируем отсутствие нарушений на выборах – Наталья Горбачева Александр Братчиков: Выборы прошли честно, в открытой конкурентной борьбе Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли честно и легитимно Юрий Сорокин: Явка на выборах выросла благодаря трехдневному голосованию
22.09.2021, 12:320 Путин наградил полицейских, обезвредивших напавшего на университет в Перми 22.09.2021, 12:310 Мужчину с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать в Пскове 22.09.2021, 12:290 Все краски стройки и ремонта: что купить на «Стройбазе на Алмазной» в сентябре 22.09.2021, 12:201 Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов
22.09.2021, 12:170 Двух пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД 22.09.2021, 12:150 Палата повышенной комфортности появилась в великолукской инфекционке 22.09.2021, 12:130 Студенты ПсковГУ опасаются повторения пермской трагедии 22.09.2021, 12:100 Молодого человека задержали за попытку украсть алкоголь из магазина в Пскове
22.09.2021, 12:091 Число жертв COVID-19 в Псковской области возросло до 750 человек 22.09.2021, 12:060 Дмитрий Шахов оценил организацию голосования на трехдневных выборах в Псковской области 22.09.2021, 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым 22.09.2021, 11:410 Назван размер пенсии Аллы Пугачевой
22.09.2021, 11:370 Из-за соревнований перекроют дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров 22.09.2021, 11:312 «Подстрочник»: Александр Голышев об итогах туристического сезона и судьбе музейных объектов 22.09.2021, 11:291 В Пскове до конца декабря отремонтируют набережные Великой и Псковы 22.09.2021, 11:162 На возрождение объектов культуры Псковской области выделят 1,5 млрд рублей за три года
22.09.2021, 11:140 Осужденному за убийство псковичу установили административный надзор на три года 22.09.2021, 11:090 Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии приехал в Псков 22.09.2021, 11:074 Обгон в запрещенном месте стал причиной серьезного ДТП на объездной дороге Пскова. ФОТО 22.09.2021, 11:042 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о легитимности выборов-2021 и будущем избирательной системы
22.09.2021, 10:591 СНГБ снизил ставки по кредиту «Альтернативный» 22.09.2021, 10:570 МЧС советует напомнить детям о запрете открывать дверцы трансформаторных будок 22.09.2021, 10:512 Почти 1 млрд рублей получит Псковская область на строительство и реконструкцию медучреждений 22.09.2021, 10:410 Кубок области по велоспорту разыграют в Печорах 25 сентября
22.09.2021, 10:300 Определен подрядчик по ремонту улицы Германа в Пскове 22.09.2021, 10:263 ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте 22.09.2021, 10:193 Минздрав обновил методические рекомендации по профилактике коронавируса 22.09.2021, 10:160 Велосипедистка попала в больницу после наезда автомобиля в Островском районе
22.09.2021, 10:141 Бежавшая от «грядущего Апокалипсиса» крымчанка оказалась в Опочецком районе 22.09.2021, 10:081 В Таллине могут ввести ограничение скорости движения до 30 км в час 22.09.2021, 10:030 Полиция изъяла фальшивые деньги из финучреждений в Пскове 22.09.2021, 10:020 Пермскому стрелку ампутировали ногу
22.09.2021, 10:000 В Пскове открылся новый магазин мясной продукции 22.09.2021, 09:510 Пскович украл 19 батончиков шоколада из магазина на Рижском проспекте 22.09.2021, 09:500 ФАС разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотечных кредитов 22.09.2021, 09:470 «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре» презентовал псковский музей
22.09.2021, 09:411 Областная ярмарка пройдет в Пскове с учетом «ковидных» ограничений 22.09.2021, 09:310 В России предложили дополнительные послабления по техосмотру 22.09.2021, 09:150 Глава Минтруда назвал размер индексации пенсии в следующем году 22.09.2021, 09:005 Перебои с поставкой чипсов ожидаются из-за проблем со сбором картофеля
22.09.2021, 08:450 Новый дорожный знак может появиться на российских дорогах 22.09.2021, 08:304 Раздельный сбор мусора поощрят отменой НДС 22.09.2021, 08:150 В России могут усилить контроль за внесением наличных в банкоматах 22.09.2021, 08:120 Автомобиль с нетрезвым водителем перевернулся ночью в Псковском районе
22.09.2021, 08:000 Юлия Пересильд опубликовала видеозапись тренировки на космодроме Байконур 22.09.2021, 07:450 Названы самые популярные маршруты для активных путешествий в России 22.09.2021, 07:302 Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты 22.09.2021, 07:153 Спрос на антисептики подскочил в России
22.09.2021, 07:002 Муниципальные музеи переоснастят за 1,9 млрд рублей 21.09.2021, 23:520 В Псковской области почти 170 тысяч человек полностью привились от коронавируса 21.09.2021, 23:454 132 новых случая пополнили статистику коронавируса в Псковской области 21.09.2021, 22:320 Власти Пскова ищут варианты решения проблемы с горячей водой в домах на улице Ижорского батальона
21.09.2021, 22:160 За повторное «пьяное» вождение житель Дно получил обязательные работы 21.09.2021, 22:002 Интерактив: Не смешите народ, когда что-то обещаете! 21.09.2021, 21:460 В трех домах Великих Лук завершен капремонт 21.09.2021, 21:160 Жительницу Острова оштрафовали за продажу суррогатного алкоголя
21.09.2021, 21:100 У второго корпуса ППК заменят ограждение до 15 ноября 21.09.2021, 21:001 Александр Котов о госдолге и догазификации 21.09.2021, 20:410 Архивисты рассказали, в какую сумму Пскову обходилось содержание пожарных в 1916 году 21.09.2021, 20:250 Соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области пройдут 2 октября
21.09.2021, 20:099 Александр Котов подвел итоги избирательной кампании 21.09.2021, 19:561 Судьбу «Таблетки» и перспективу включения двух памятников в список ЮНЕСКО обсудили в Пскове 21.09.2021, 19:340 Фотовыставка ко дню рождения академика Виноградова откроется в музее в Полибино 21.09.2021, 19:223 Александр Котов о предстоящих шагах нового созыва Псковского областного Собрания депутатов 
21.09.2021, 19:170 С художницей, сменившей Петербург на Святогорье, знакомит интернет-пользователей «Михайловское» 21.09.2021, 19:060 Шесть псковских пенсионеров участвуют во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» 21.09.2021, 18:480 ЦИК РФ опубликовал распределение мандатов в Госдуме нового созыва 21.09.2021, 18:347 В Эстонии изменят маркировку срока годности молочной продукции
21.09.2021, 18:161 Псковичей призывают позвонить по «горячей линии» при отсутствии отопления 21.09.2021, 18:060 Пропавший в Псковском районе мужчина скончался 21.09.2021, 17:553 Пскович год провел в трудовом рабстве в Дагестане 21.09.2021, 17:545 Псковский аэропорт получил разрешение на полеты в Египет и Турцию
21.09.2021, 17:340 Лось стал «пассажиром» рейсового автобуса на дороге Рига — Москва 21.09.2021, 17:307 Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии 21.09.2021, 17:1810 Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году после повышения МРОТ 21.09.2021, 17:093 В Псковской области ожидается введение в оборот всех российских вакцин от COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.