Политика

Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов

Все кандидаты и партии на выборах в Псковской области избраны легитимно. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября.

«В целом, оцениваем кампании на территории Псковской области, их было семь, как успешные. Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов, которые подвели вчера. Все кандидаты, все партии избраны легитимно. В этом усомнится нам не даст никто. Никаких серьезных нарушений не зафиксировано ни наблюдателями, на партиями, ни кандидатами. Я считаю, что избирательная система Псковской области с задачами по проведению выборной кампании легитимно, открыто, гласно и безопасно справилась», - подвел он итог.

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Игорь Сопов рассказал, что явка на выборах в Госдуму составила 44,81% (в 2016 году — 42,14%), а на выборах в Псковское областное Собрание — 43,71% (в 2016 году — 44,73%). По его словам, явка на выборах в регионах Северо-Западного федерального округа «примерно одинаковая». А самая высокая явка там, где применялось дистанционное электронное голосование, уточнил председатель облизбиркома.

При этом количество дней, отведенных на избирательную кампанию, на явку не влияет, резюмировал Игорь Сопов.