«Яблоко» требует от ЦИК признать недействительными результаты выборов в Госдуму

Партия «Яблоко» потребовала от Центральной избирательной комиссии признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В жалобе «Яблока» указывается, что нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.
В документе на 11 страницах изложены претензии партии ко всем этапам избирательной кампании. Еще 16 страниц занимает приложение с перечислением отдельных существенных нарушений.
Обязанность маркировать агитационные материалы «Яблока» информацией об аффилированности одного из кандидатов с «иностранным агентом», многочисленные случаи снятия кандидатов от партии с выборов, ограничения на агитацию существенно повлияли на настроения общества и исказили волеизъявление граждан, говорится в жалобе.
Так, по основаниям «причастности к экстремистской деятельности» с выборов были сняты шесть кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока», еще четырех кандидатов по тем же основаниям безуспешно пытались исключить из списка региональные силовики и избиркомы, заявили в партии «Яблоко».
Клеймо «иностранного агента», которому «Яблоко» должно было посвящать 15% площадей всех своих агитационных материалов, по мнению партии, являлось «антиагитацией» и было направлено на создание негативного отношения избирателей к партии.
Среди других претензий – избирательное применение «ковидных» ограничений при согласовании агитационных мероприятий в регионах, «грязные технологии (например, двойники Бориса Вишневского в Петербурге), препятствие в распространении агитационных материалов со стороны ЦИК».
Самый большой блок жалобы посвящен нарушениям во время трехдневного голосования и после закрытия избирательных участков. В документе приведены примеры, почему система дистанционного электронного голосования не является прозрачной и открытой и допускает вмешательство в избирательный процесс.
В жалобе также указано, что возможности видеонаблюдения на участках были серьезно ограничены ЦИК, которая лишила региональные отделения партий и всех одномандатников функции перемотки трансляций.
Изложенные в жалобе многочисленные нарушения и недостатки организации избирательной кампании со стороны избиркомов привели к тому, что выборы депутатов Госдумы не могут быть признаны свободными и демократическими, не позволяют установить действительную волю избирателей и подлежат отмене, говорится в жалобе.