Политика

«Яблоко» требует от ЦИК признать недействительными результаты выборов в Госдуму

Партия «Яблоко» потребовала от Центральной избирательной комиссии признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В жалобе «Яблока» указывается, что нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.

В документе на 11 страницах изложены претензии партии ко всем этапам избирательной кампании. Еще 16 страниц занимает приложение с перечислением отдельных существенных нарушений.

Обязанность маркировать агитационные материалы «Яблока» информацией об аффилированности одного из кандидатов с «иностранным агентом», многочисленные случаи снятия кандидатов от партии с выборов, ограничения на агитацию существенно повлияли на настроения общества и исказили волеизъявление граждан, говорится в жалобе.

Так, по основаниям «причастности к экстремистской деятельности» с выборов были сняты шесть кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока», еще четырех кандидатов по тем же основаниям безуспешно пытались исключить из списка региональные силовики и избиркомы, заявили в партии «Яблоко».

Смотрите также Льва Шлосберга исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания

Клеймо «иностранного агента», которому «Яблоко» должно было посвящать 15% площадей всех своих агитационных материалов, по мнению партии, являлось «антиагитацией» и было направлено на создание негативного отношения избирателей к партии.

Среди других претензий – избирательное применение «ковидных» ограничений при согласовании агитационных мероприятий в регионах, «грязные технологии (например, двойники Бориса Вишневского в Петербурге), препятствие в распространении агитационных материалов со стороны ЦИК».

Смотрите также Областной суд отклонил иск Шлосберга к избиркому

Самый большой блок жалобы посвящен нарушениям во время трехдневного голосования и после закрытия избирательных участков. В документе приведены примеры, почему система дистанционного электронного голосования не является прозрачной и открытой и допускает вмешательство в избирательный процесс.

В жалобе также указано, что возможности видеонаблюдения на участках были серьезно ограничены ЦИК, которая лишила региональные отделения партий и всех одномандатников функции перемотки трансляций.

Изложенные в жалобе многочисленные нарушения и недостатки организации избирательной кампании со стороны избиркомов привели к тому, что выборы депутатов Госдумы не могут быть признаны свободными и демократическими, не позволяют установить действительную волю избирателей и подлежат отмене, говорится в жалобе.