Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
рейдерский захват
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
Предупреждают Только раз
господдержка бизнеса и инвесторов
как стать завучем
концерт Артура Руденко
 
 
 
ещё Политика 22.09.2021 13:403 Электронное голосование планируют протестировать в Псковской области 24.09.2021 11:240 ЦИК отклонил жалобу «Яблока» с требованием признать недействительными итоги выборов в ГД 24.09.2021 10:161 «Яблоко» требует от ЦИК признать недействительными результаты выборов в Госдуму 23.09.2021 19:574 Михаил Ведерников, возглавивший регсписок ЕР на выборах Госдумы, останется на своем посту 23.09.2021 15:421 Андрей Маковский: «Умное голосование» очень помогло «Новым людям» 23.09.2021 14:280 «Сообразим на троих»: итоги выборов и обновление политической системы. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021 14:0013 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 22.09.2021 22:2014 В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе 21.09.2021 08:146 Под Псковом «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения, один человек погиб 23.09.2021 07:009 В Псковской области усилят контроль за соблюдением мер противовирусной безопасности
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

ЦИК отклонил жалобу «Яблока» с требованием признать недействительными итоги выборов в ГД

24.09.2021 11:24|ПсковКомментариев: 0

Центризбирком России принял решение оставить без удовлетворения жалобу партии «Яблоко», которая обратилась в комиссию с просьбой признать результаты прошедших парламентских выборов по федеральному избирательному округу недействительными. Об этом пишет «Интерфакс».

«Жалобу партии "Яблоко" оставить без удовлетворения», - говорится в резолюции рабочей группы ЦИК РФ, которую зачитал член комиссии Антон Лопатин на заседании 24 сентября.

По его словам, Центризбирком детально рассмотрел жалобу партии. «Эту жалобу можно разделить на две составляющие. Первая составляющая - это часть, связанная с ограничением пассивного избирательного права. Вторая часть связана с агитацией. Третья часть - общая», - пояснил он.

«Начну с части, связанной с ограничением пассивного избирательного права. Действительно, есть норма законодательства, ЦИК - правоприменительный орган - и все нормы в своей компетенции исполняет в соответствии с законодательством. Действительно, появились такие нормы, которые связаны с экстремизмом и терроризмом; нормы, связанные с иностранными агентами и аффилированными с ними. Руководствуясь исключительно законодательством или решением судов, ЦИК принимала свои постановления», - отметил Лопатин.

«В части агитации еще раз скажу про Вишневского, который никакого отношения к выборам депутатов Госдумы не имеет», - добавил он.

В свою очередь член ЦИК России с правом совещательного голоса, назначенный партией «Яблоко», Григорий Макаров, заявил на заседании комиссии, что в ходе парламентских выборов были лишены пассивного избирательного права некоторые кандидаты от «Яблока», в частности, лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг.

По словам Макарова, на выборах были нарушения предвыборной агитации и информирования в отношении партии, а также проблемы с дистанционным электронным голосованием - некоторые избиратели получали отказы на участие в нем.

Ранее партия «Яблоко» потребовала от Центризбиркома России признать недействительными результаты выборов депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. «Нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей», - говорится в жалобе «Яблока».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 640 человек
Сюжет: Итоги трехдневного голосования в Псковской области. Выборы-2021 ЦИК отклонил жалобу «Яблока» с требованием признать недействительными итоги выборов в ГД «Яблоко» требует от ЦИК признать недействительными результаты выборов в Госдуму Михаил Ведерников, возглавивший регсписок ЕР на выборах Госдумы, останется на своем посту Андрей Маковский: «Умное голосование» очень помогло «Новым людям» Игорь Сопов прокомментировал позицию «Яблока» о недействительности выборов Игорь Сопов рассказал, какие партии жаловались в ходе выборов Петр Алексеенко назвал имена депутатов Псковского областного Собрания от КПРФ Во время выборов была одна попытка вброса недостоверной информации - Игорь Сопов Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов Дмитрий Шахов оценил организацию голосования на трехдневных выборах в Псковской области Александр Котов подвел итоги избирательной кампании Александр Котов прокомментировал заявление Елены Маятниковой о недействительности выборов В областном Собрании не планируют сокращать штат Александр Котов объяснил, почему «Единая Россия» не участвовала в дебатах Единороссы победили во всех одномандатных округах на выборах в Псковское областное Собрание Александр Котов прокомментировал успех «Единой России» на выборах в областное Собрание Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте Александр Котов: В новом созыве Собрания продолжат учитывать позицию всех партий Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по округу №148 «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму по партийным спискам И «медведи» сыты, и «яблоки» уцелели Олег Лебедев: Куньинский район всегда активен на выборах Александр Козловский: Надеюсь, прошедшие в парламенты новые партии не обманут ожидания избирателей Александр Козловский: Думаю, у «Единой России» сохранится большинство в Госдуме Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам Росгвардейцы обеспечили общественный порядок на выборах в Псковской области Обнародованы предварительные итоги допвыборов депутатов в Новоржеве Опубликованы итоги допвыборов депутатов Собрания Торошинской волости по округу №2 Виталий Соловьев выигрывает выборы главы Новосокольнического района Виталий Соловьев: Все проблемы будем решать спокойно, советуясь с населением Александр Козловский на выборах в Госдуму набрал втрое больше голосов, чем ближайший конкурент «Единая Россия» набрала почти 40% на выборах депутатов Псковского областного Собрания Андрей Турчак: «Единая Россия» предварительно получает порядка 315 мест в парламенте «Единая Россия» опережает остальные партии на выборах в Госдуму в Псковской области Опубликованы предварительные итоги голосования на выборах в областное Собрание Андрей Турчак: Обновление «Единой России» и народная программа стали основой результата партии на выборах «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму и заксобрания в СЗФО Почти 40% избирателей проголосовали за Александра Козловского на выборах в Госдуму по 148-му округу Действующие главы Куньинского и Новосокольнического районов могут быть переизбраны на новый срок Лев Шлосберг: Эта избирательная кампания показала, что мы сильные Единороссы опережают соперников на выборах в областное Собрание по одномандатным округам Владимир Жилинский: Наблюдение за выборами в Псковской области прошло тяжело и нервно В Псковское областное Собрание по партийным спискам проходят шесть партий «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области после обработки 22% протоколов «Единая Россия» после обработки 25,03% протоколов набирает 44,26% голосов - данные ЦИК На выборах в Псковское областное Собрание по партийным спискам лидирует «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму по 148-му округу Артур Гайдук усомнился в легитимности сентябрьских выборов Единороссы на выборах в Псковское областное Собрание лидируют во всех округах Избирательная кампания прошла при высокой явке и большой конкуренции – Александр Котов Олег Брячак назвал сентябрьские выборы в Псковской области легитимными Александр Козловский дал оптимистичный прогноз для «Единой России» по итогам выборов Михаил Ведерников: Избирательная кампания была яркой, насыщенной и интенсивной Петр Алексеенко: Три дня выборов — это многовато Антон Минаков: Мы ожидали более высокую явку на выборах Мы констатируем отсутствие нарушений на выборах – Наталья Горбачева Александр Братчиков: Выборы прошли честно, в открытой конкурентной борьбе Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли честно и легитимно Юрий Сорокин: Явка на выборах выросла благодаря трехдневному голосованию
24.09.2021, 11:430 Почти тонну краденного металла пытался сдать житель Пустошкинского района 24.09.2021, 11:330 Гдович отправится в колонию на 7 лет за убийство собутыльника 24.09.2021, 11:300 ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам 24.09.2021, 11:300 390 млн рублей достигла задолженность по имущественным налогам в Псковской области
24.09.2021, 11:240 ЦИК отклонил жалобу «Яблока» с требованием признать недействительными итоги выборов в ГД 24.09.2021, 11:130 Великолучанина осудили за покупку наркотиков 24.09.2021, 11:090 Как дачникам платить за реальный расход электроэнергии 24.09.2021, 11:060 Промостраница на сайте ФНС поможет псковичам разобраться в налоговых вопросах
24.09.2021, 11:030 Стали известны подробности ДТП с участием лося в Бежаницком районе 24.09.2021, 11:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Имущественные налоги в Псковской области» 24.09.2021, 10:580 «Особое мнение» Льва Шлосберга: оценка итогов выборов и будущее псковского «Яблока» 24.09.2021, 10:570 «У нас все дома»: компания «Этажи» - центр недвижимости и ипотеки открывается в Пскове
24.09.2021, 10:550 Подросток в Великих Луках украл кроссовки и избил работника магазина 24.09.2021, 10:520 Международный день пожилых людей не будут отмечать в Псковской области 24.09.2021, 10:380 «Хайпожоры»: Почему итоги выборов можно подводить до голосования? 24.09.2021, 10:360 Псковский губернатор обсудил с главой Минстроя ход строительства соцучреждений и благоустройства дворов
24.09.2021, 10:204 Псковичи могут купить лекарства в онлайн-аптеке «Магнита» 24.09.2021, 10:161 «Яблоко» требует от ЦИК признать недействительными результаты выборов в Госдуму 24.09.2021, 10:120 В Пскове закончен ремонт тротуара на Звездной, 10 24.09.2021, 10:050 Демонтажа незаконно возведенного пирса добилась псковская прокуратура
24.09.2021, 09:591 ВТБ: жители СЗФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон» 24.09.2021, 09:520 Псковский СОБР отработал задержание вооруженных преступников в лесу 24.09.2021, 09:360 «Нива» сгорела в Пушкиногорском районе 24.09.2021, 09:308 Псковских автомобилистов приглашают на бесплатную замену масла
24.09.2021, 09:178 Аварийное жилье в России планируют расселять с помощью ипотеки и аренды 24.09.2021, 09:100 Мужчина потерялся в лесу в Опочецком районе 24.09.2021, 09:000 Женщины учатся онлайн чаще: исследование big data Tele2 24.09.2021, 08:543 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
24.09.2021, 08:400 Школы-интернаты в Псковской области получили оборудование для профориентационных занятий 24.09.2021, 08:200 Псковичей приглашают на обучение в «Киношколу» 24.09.2021, 08:010 Бабье лето придет на территорию Европейской России 28 сентября 24.09.2021, 07:450 Минфин хочет регулировать голосовые интерфейсы в банках
24.09.2021, 07:300 Почти 20 мер соцподдержки передадут в Пенсионный фонд в 2022 году 24.09.2021, 07:153 Загранпаспорта у неплательщиков планируют изымать с 2022 года 24.09.2021, 07:005 Число свиней выросло в Псковской области 23.09.2021, 22:496 Автомобилист насмерть сбил лося на дороге Пушкинские Горы - Локня
23.09.2021, 22:230 Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Псковской области 23.09.2021, 22:061 Псковичам напомнили, как заменить водительские права со скидкой 23.09.2021, 21:500 Псковский педагог борется за звание «Учитель года» на всероссийском конкурсе 23.09.2021, 21:330 Страховщики анонсировали программу доступного ОСАГО для такси и автобусов
23.09.2021, 21:150 Римских богинь урожая готовятся чествовать в северном саду Михайловского 23.09.2021, 20:541 До конца сентября на Запсковье будет работать мобильный пункт вакцинации 23.09.2021, 20:391 Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол 23.09.2021, 20:200 Более 130 тысяч тонн молока произвели в Псковской области
23.09.2021, 19:574 Михаил Ведерников, возглавивший регсписок ЕР на выборах Госдумы, останется на своем посту 23.09.2021, 19:383 Как поменять пол за 10 минут в псковской поликлинике 23.09.2021, 19:190 В Псковской области водитель «Мерседеса» совершил ДТП при попытке объехать косулю 23.09.2021, 19:000 Ситуацию с аварийностью на дорогах Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН
23.09.2021, 18:407 Глава пермского управления СК покончил с собой 23.09.2021, 18:261 Псковичи могут присоединиться к экологической викторине и получить призы 23.09.2021, 18:140 ДТП произошло на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Белинского в Пскове 23.09.2021, 18:100 В Красногородске водитель въехал в жилой дом
23.09.2021, 18:041 Псковичка стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков 23.09.2021, 17:597 Ремонтные работы на площади Ленина спровоцировали пробки в Пскове 23.09.2021, 17:510 Премьер-министр Великобритании предложил переименовать его в бога Борея 23.09.2021, 17:460 Имущественные налоги станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН
23.09.2021, 17:420 В СК поддержали идею наказания за призывы к нападениям на учебные заведения 23.09.2021, 17:330 До следующего «колумбайна» — 2 23.09.2021, 17:251 Для реставрации храма в Бельском Устье установили трансформаторную подстанцию 23.09.2021, 17:170 Пскович отправится в колонию на пять лет за продажу наркотиков
23.09.2021, 17:020 Субботник в формате экопикника провели в Любятово. ВИДЕО 23.09.2021, 17:020 В Писковичах не справляются с заявками на развоздушивание систем отопления 23.09.2021, 16:540 В авиакатастрофе в Хабаровском крае погиб пилот Михаил Симонов из Великих Лук 23.09.2021, 16:460 Юным великолучанам напомнили о важности ношения светоотражателей
23.09.2021, 16:412 Почти 15 млрд рублей составила прибыль организаций в Псковской области в 2020 году 23.09.2021, 16:351 В Псковском районе подвели промежуточные итоги по сбору урожая 23.09.2021, 16:270 На федеральной трассе в Псковской области введут реверсивное движение 23.09.2021, 16:090 Псковский отдел областного комитета по соцзащите переехал
23.09.2021, 16:026 Кто заплатит за старость? 23.09.2021, 15:590 Пассажиры пострадали в результате столкновения «Рено» и «Ниссана» в Пскове 23.09.2021, 15:530 Депутаты Псковской гордумы соберутся на сессию 28 сентября 23.09.2021, 15:503 Дополнительная полоса для движения транспорта появится на Рижском проспекте в Пскове
23.09.2021, 15:421 Андрей Маковский: «Умное голосование» очень помогло «Новым людям» 23.09.2021, 15:371 «Планка Фитнес» дарит скидки на клубные карты в рамках федерального проекта «Сила спорта» 23.09.2021, 15:342 Время работы пунктов вакцинации в ТЦ изменилось в Псковской области 23.09.2021, 15:282 Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.