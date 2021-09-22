Политика

ЦИК отклонил жалобу «Яблока» с требованием признать недействительными итоги выборов в ГД

Центризбирком России принял решение оставить без удовлетворения жалобу партии «Яблоко», которая обратилась в комиссию с просьбой признать результаты прошедших парламентских выборов по федеральному избирательному округу недействительными. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Жалобу партии "Яблоко" оставить без удовлетворения», - говорится в резолюции рабочей группы ЦИК РФ, которую зачитал член комиссии Антон Лопатин на заседании 24 сентября.

По его словам, Центризбирком детально рассмотрел жалобу партии. «Эту жалобу можно разделить на две составляющие. Первая составляющая - это часть, связанная с ограничением пассивного избирательного права. Вторая часть связана с агитацией. Третья часть - общая», - пояснил он.

«Начну с части, связанной с ограничением пассивного избирательного права. Действительно, есть норма законодательства, ЦИК - правоприменительный орган - и все нормы в своей компетенции исполняет в соответствии с законодательством. Действительно, появились такие нормы, которые связаны с экстремизмом и терроризмом; нормы, связанные с иностранными агентами и аффилированными с ними. Руководствуясь исключительно законодательством или решением судов, ЦИК принимала свои постановления», - отметил Лопатин.



«В части агитации еще раз скажу про Вишневского, который никакого отношения к выборам депутатов Госдумы не имеет», - добавил он.



В свою очередь член ЦИК России с правом совещательного голоса, назначенный партией «Яблоко», Григорий Макаров, заявил на заседании комиссии, что в ходе парламентских выборов были лишены пассивного избирательного права некоторые кандидаты от «Яблока», в частности, лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг.

По словам Макарова, на выборах были нарушения предвыборной агитации и информирования в отношении партии, а также проблемы с дистанционным электронным голосованием - некоторые избиратели получали отказы на участие в нем.



Ранее партия «Яблоко» потребовала от Центризбиркома России признать недействительными результаты выборов депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. «Нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей», - говорится в жалобе «Яблока».