Политика

Игоря Сопова переизбрали председателем Избирательной комиссии Псковской области

Игоря Сопова переизбрали председателем Избирательной комиссии Псковской области. Такое решение приняли на первом организационном заседании облизбиркома состава 2021-2026 годов сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов в ходе видео-конференц-связи отметил, что ЦИК предложила Избирательной комиссии Псковской области кандидатуру Игоря Сопова для избрания на должность председателя облизбиркома.

Игорь Борисов подчеркнул, что к Игорю Сопову и облизбиркому нареканий и замечаний со стороны ЦИК не было. «Он ответственный руководитель, зарекомендовал себя с положительной стороны», - сказал он.

Член облизбиркома Галина Дроздова отметила четкие и высокопрофессиональные действия Игоря Сопова при его руководстве областной Избирательной комиссией. «Работа Игоря Александровича выпала на сложный период — время борьбы с пандемией. Работа нашей комиссии и ТИКов была организована на высоком уровне благодаря Игорю Александровичу», - подчеркнула она и обратила внимание на четкую дисциплину в облизбиркоме.

В свою очередь член облизбиркома Константин Калиниченко добавил, что благодаря Игорю Сопову работа Избирательной комиссии Псковской области в плане информационной открытости была выведена на качественный уровень. «Работа облизбиркома стала принципиально открытой для СМИ», - сказал он.

В итоге Игорь Сопов получил поддержку большинства — 13 голосов из 14.

Член ЦИК РФ Игорь Борисов поздравил Игоря Сопова с избранием на ответственную должность. «У вас замечательный состав избирательной комиссии. Есть все для нормальной работы и обеспечения избирательных прав граждан», - отметил он и подчеркнул, что в деятельность облизбиркома есть и гласность, и открытость.



Игорь Борисов пожелал Игорь Сопову сил и терпения. «Уверен, что Игорь Александрович сможет наладить конструктивную работу всей избирательной системы региона», - добавил он.



Игорь Сопов выразил слова благодарности Центральной избирательной комиссии РФ, председателю ЦИК Элле Памфиловой, губернатору Михаилу Ведерникову и всем членам облизбиркома за поддержку. «Мы открыты к диалогу», - подчеркнул он.



Первый вице-губернатор Вера Емельянова от имени главы региона поздравила Игоря Сопова с избранием на пост председателя облизбиркома. «Новый состав Избирательной комиссии Псковской области будет образцом открытости, гласности, общественно-политические вопросы будут решаться на самом высоком уровне», - сказала она и пожелала плодотворной работы на благо региона.



«Вам предстоит сложная, требующая полной отдачи, работа по проведению избирательных кампаний разного уровня», - отметил вице-спикер областного Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков и тоже поздравил Игоря Сопова с переизбранием.

Игорь Сопов родился в 1975 году в поселке Локня Псковской области, окончил исторический факультет Псковского педагогического институт им. С. М. Кирова, имеет еще несколько образований в сферах юриспруденции, экономики и управления.

За годы профессиональной деятельности работал юрисконсультом в частной организации, помощником адвоката, помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместителем председателя ТИК №1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, заместителем председателя комитета сельского хозяйства Мурманской области, председателем Избирательной комиссии муниципального округа «Измайловское» Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга, помощником главы администрации Гатчинского района Ленобласти. Также занимался преподавательской деятельностью в вузах Северной столица.

Соучредитель АНО «Петербургский GR-клуб».

С декабря 2018 года по март 2019 года работал советником губернатора Псковской области.

С 27 декабря 2019 года — председатель Избирательной комиссии Псковской области.