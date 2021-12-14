Политика

Назначен заместитель председателя облизбиркома

Сергея Кулакова переизбрали заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области. Такое решение приняли на первом организационном заседании облизбиркома состава 2021-2026 годов сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру Сергея Кулакова на пост заместителя выдвинул председатель облизбиркома Игорь Сопов. В ходе тайного голосования ее поддержали единогласно все 14 членов облизбиркома.

«Поздравляем вас с избранием на этот ответственный пост», - обратился Игорь Сопов к Сергею Кулакову.

Сергей Кулаков родился в 1975 году в Палкинском районе. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института. Долгое время занимался предпринимательской деятельностью. Сейчас проживает в Пскове и работает в должности руководителя аппарата администрации Псковского района. В 2018 году участвовал в выборах губернатора Псковской области от «Партии пенсионеров». В конце января текущего года был назначен членом Избирательной комиссии Псковской области.

28 февраля 2020 года был избран заместителем председателя облизбиркома.