Политика

Ленин. Партии. Омикрон

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Начинаем обзор политических событий - как всегда, будем говорить о самом интересном и важном. Сегодня в центре нашего внимания - неделя, на которой стало известно о смене руководителя псковского регионального отделения одной из парламентских партий, представители другого политического объединения на общероссийском уровне фактически объявили о начале подготовки к сентябрьским выборам, ну а в глобальном масштабе - нарастала напряженность, отношения России и Запада продолжали обостряться, политики и дипломаты спорили, кто тут, кого и к чему подталкивает.

- Ты что, меня провоцируешь, да? (фильм «Мама не горюй»)

В общем, страсти накалялись, риторика - всё более воинственная и решительная, а коммунисты в Госдуме — так те инициировали рассмотрение вопроса об обращении парламента к президенту Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных Республик. Рассматривать вопрос в ГД будут уже в феврале. Ко всем этим вопросам мы сегодня еще вернемся, а вначале обратимся к теме коронавируса и действий региональных властей. В России разгоняется «омикрон» — страна ставит антирекорды по числу заразившихся коронавирусом. Параллельно продолжается кампания по вакцинации. В Псковской области на минувшей неделе власти с помощью Минздрава решали проблему закончившейся вакцины «Спутник Лайт» для взрослых и докладывали, что в регион поступила первая партия вакцины для детей.

В целом ситуация с коронавирусом сложная. По определению губернатора Михаила Ведерникова, динамика заболеваемости очень высокая - и я бы не стал исключать введения жестких ковид-ограничений. И здесь ждем конца недели, когда пройдет очередной оперштаб. Будем наблюдать, как всё это отразится на общественных настроениях и общей ситуации в Псковской области.

Кстати говоря, на днях известный исследовательский фонд «Петербургская политика» во главе с политологом Михаилом Виноградовым опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов за последний месяц прошлого года. Рейтинг Псковской области не меняется все последние месяцы – 6,8 баллов. Поясню, что уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, а 1 – минимальная. Внутри рейтинга субъекты РФ разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц. Наша область относится к группе регионов со средней устойчивостью. В эту группу вернулась осенью 2018-го, сразу после губернаторских выборов, на которых победил Михаил Ведерников. До этого продолжительный период была в группе субъектов РФ с пониженной социально-политической устойчивостью.

Теперь к делам партийным. В кои-то веки всю неделю в центре внимания были коммунисты. Во-первых, как я уже сказал, именно депутаты от КПРФ выступили по вопросу признания Донецкой и Луганской республик.

Во-вторых, они отмечали очередную годовщину смерти Ленина (псковские коммунисты к вопросу подошли с размахом, дань памяти вождю отдали, о проведенных мероприятиях проинформировали - прада, не обошлось без досадного казуса: на официальном сайте обкома напутали в сообщении с годом смерти, промахнулись на пару лет: написали 1922-й).

А, в-третьих, в минувшую субботу компартия провела большой всероссийский семинар-совещание своего актива — обозначили старт подготовки к сентябрьским выборам. В этом совещании участвовали и псковские коммунисты - первый секретарь обкома Петр Алексеенко, секретари Дмитрий Михайлов и Александр Ножка, замглавы города Пскова Александр Баев.

Ну, как «участвовали»... Из Пскова в режиме видеоконференцсвязи они внимали словам партийных руководителей. Одно из этих выступлений — лидера КПРФ Геннадия Зюганова - можно обозначить как гвоздь всей программы.

Главный коммунист говорил о важности предстоящих выборов, традиционно ругал власть и отжигал. Взял — и к привычным поводам для критики оппонентов из партии власти добавил совершенно неожиданный – если я правильно понял, попенял за благотворительную акцию «Ёлка желаний».

Геннадий Зюганов: У нас «Единая Россия» и елку приватизировала. Оказывается, только они делают хорошие подарки, а всех остальных это не касается. Еще одно безобразие.

В полном соответствии с законами этого политического жанра досталось от Зюганова его извечному визави Жириновскому – на этот раз за высказывания о Ленине. И тут тоже не обошлось без неожиданного выпада — недвусмысленного намека на ориентацию окружения лидера ЛДПР.

Геннадий Зюганов: И на этом фоне опять этот грязный Жириновский, растекаясь как зловонная лужа, со всех экранов, в Государственной Думе с этими мальчиками педерастического типа - пытаются раскопать, унизить, плюнуть в великую историю великого народа и в гения.

Еще из интересного. Как заявил на предвыборном семинаре КПРФ первый заместитель Зюганова Иван Мельников, партия «Новые люди» - цитирую - «по всем рейтингам выходит на третье место». Мельников назвал «Новых людей» сателлитами «Единой России» и рекомендовал однопартийцам «разоблачать эту псевдо-оппозиционную партию». То, что «Новые люди» в рейтингах идут третьими - это не новость. Уже несколько месяцев после парламентских выборов социологи фиксируют такую картину, правда, большого отрыва от той же ЛДПР и «Справедливой России» у «Новых людей» нет, эта тройка идет, как говорится, ноздря в ноздрю. Так что это, скорее, такая условная «бронза»...Однако тут интереснее всего то, что партия №2 — КПРФ - собирается с «Новыми людьми» бороться и разоблачать их.

Как говорил герой фильма «Коммунист», «в марксистской теории на это ответа, брат, нет».

Если серьезно, то уже сам факт такого заявления лидеров КПРФ, по моему мнению, поднимает статус «Новых людей», делает партию перспективнее.

И я не исключаю, что ближе к сентябрьским выборам в моду у пока не определившихся активистов войдут такие одежды с символикой «Новых людей». Это я к тому, что количество желающих баллотироваться от партии в те же гордумы Пскова и Великих Лук может увеличиться. Одно дело — очередной партпроект, как к «Новым людям» относились в прошлом году, другое дело — парламентская партия, с которой борются — и не кто-нибудь — коммунисты!

В продолжение темы. На днях в Псковском региональном отделении «Новых людей» сменился руководитель. И тут я предложил бы совершить небольшой экскурс в недавнюю историю.

В прошлом году при появлении «Новых людей» в Пскове фронтменами партии стали двое — абсолютно неизвестные у нас молодые активисты. Острословы даже шутку придумали: типа, как из неновых людей сделать новых – правильный ответ: убрать в фамилиях букву Я. Сейчас поясню. Ну вот смотрите: были поэт Маяковский и актер Боярский – это не новые люди. Но убираем Я в фамилиях – и — и вот вам уже «новые люди»: Маковский и Борский. Последний – двухметровый каратист Александр Борский и стал руководителем штаба регионального отделения партии. А депутатом областного Собрания от «Новых людей» был избран экс-сотрудник облсовпрофа, кандидат политических наук Андрей Маковский.

Можно было предполагать, что в этом году депутатские корочки получит и Борский — предстоящие выборы в Псковскую гордуму и рейтинг партии вроде бы давали такой шанс. Однако молодой активист принял решение отойти от политики...

- Потеряли пацана, Он больше не наберет (Tanir & Tyomcha)

… и не будет возглавлять список партии «Новые люди» на сентябрьских выборах в городскую думу Пскова, о чем в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове на прошлой неделе сообщил депутат областного Собрания Андрей Маковский.

Андрей Маковский: Изначально Александр – это менеджер, управленец. Сейчас у него большой экономический проект, он решил отойти от политики. Старается заняться бизнесом, он закончил Плешку (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова — ред.), у него очень хорошее экономического образование, и сейчас он занимается малым и средним предпринимательством...

Александр Савенко: Речи о том, что он возглавит в этом году список на выборах в Псковскую гордуму не идет?

Андрей Маковский: Я думаю, что нет. Уверен, что у него личный проект, который нам будет помогать.

Короче, Александр Борский отошел от дел, а секретарем регионального отделения «Новых людей» стала совсем юная активиста партии Тамара Новицкая, которая, правда, уже успела поучаствовать в прошлогодних выборах в качестве кандидата.

Из опубликованных «Новыми людьми» «Фактов о Тамаре Новицкой» можно узнать, что с раннего детства она занимается вокалом, хочет открыть свой собственный фонд поддержки животных и даже организовала совместно с Эвелиной Блёданс некое мероприятие для детей с синдромом Дауна.

Эту своеобразную перекличку региональных отделений партий продолжает псковское «Яблоко». Его руководитель Лев Шлосберг остается едва ли не единственным из псковских политиков, кто охотно комментирует внешнеполитические темы - и он уже дал свою оценку инициативе коммунистов, предлагающих признать ДНР и ЛНР.

И тут псковский яблочник возложил ответственность не только на 11 депутатов от КПРФ, но и на все десять с лишним миллионов избирателей, которые поддержали компартию на прошлогодних выборах – мол, каждый из них проголосовал за разжигание войны. Получился такой вот «постскриптум» на тему технологии так называемого «умного голосования» - ответ яблочника оппонентам.

Впрочем, как по мне, так для Льва Шлосберга сейчас актуальнее тема реформы в «Яблоке», внутрипартийных конфликтов и съезда, который должен был состояться еще в конце прошлого года — но был отложен, а на минувшей неделе форум снова перенесли - с конца января на конец февраля или начало марта, но – как говорится - это не точно. А на форуме, как известно, предполагается окончательно утвердить такие изменения в устав, которые превращают прежде массовую политическую структуру в кадровую.

Короче, проведут съезд когда волна коронавируса пойдет на спад. Правда, по информации «Независимой газеты», волна «омикрона» могла стать лишь предлогом, чтобы перенести съезд. Как отмечает издание, концептуальная реформа буксует на нижних этажах «Яблока». Нужные для руководства настроения среди делегатов никак не формируются.

Как заявил политический консультант, некогда изгнанный из «Яблока» Максим Кац, «многие популярные партийцы в регионах реформу не поддерживают, например, Лев Шлосберг. Если бы все решал Рыбаков, то того давно бы исключили либо лишили председательства в Пскове, но за него заступился Явлинский».

Так или иначе, в «Яблоке» сейчас проходит перерегистрация отделений, десятки активистов исключаются из партии, у сорока с небольшим реготделений «Яблока» еще есть председатели, а у тридцати с лишним — их уже нет, пишет «Независимая газета» и особо отмечает, что для принятия поправок в устав партии на съезде нужно не простое большинство, а в две трети голосов.

Как полагает источник издания, теоретически все непокорные могут просто не пройти перерегистрацию, их могут лишить членства под любым предлогом, сейчас это очень удобно, а вирус даст дополнительное время для решения проблем со съездом», пишет «Независимая газета».

Как говорится, будем наблюдать — и не только за этим, но и за подготовкой партий к избирательным кампаниям 2022 года и за многими другими процессами общественно-политической жизни страны и нашего региона. А какие вызовы и угрозы таит 2022-й, читайте в материале «Уловка-22, или Что год грядущий нам готовит» на сайте ПЛН.

Смотрите также Уловка-22*, или Что год грядущий нам готовит

И там же, на сайте ПЛН, вас ждет очередное обозрение Господина Рейтингомера, а в ближайший четверг мы подробно расскажем об очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов- сессия, видимо, пройдет уже с так называемыми «десятиминутками ненависти» - выступлениями представителей фракций и «парламентским часом».

А в эфир радио «Эхо Москвы» в Пскове в этот же день, в четверг, выйдет второй выпуск нового проекта «Три мудреца». Начало, как обычно, в 13.05. Не пропустите!

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.