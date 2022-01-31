Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
Сжиженный газ в баллонах
псков вторжение роботов
судьба ларьков
уверенность или риски
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 31.01.2022 20:196 Давайте мериться рейтингами! 03.02.2022 15:083 Электронное голосование увеличит явку избирателей — Андрей Маковский 03.02.2022 14:171 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? ВИДЕО 03.02.2022 13:401 Стало известно, за что псковскому «яблочнику» присвоили статус иноагента 03.02.2022 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 02.02.2022 17:5023 Лидер КПРФ обратился к народу Украины
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 29.01.2022 11:3512 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО 27.01.2022 14:1711 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 31.01.2022 15:073 Директор Великолукского мясокомбината Руслан Марцинкевич покинул свой пост 31.01.2022 12:263 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Электронное голосование увеличит явку избирателей — Андрей Маковский

03.02.2022 15:08|ПсковКомментариев: 4

Электронное голосование увеличит явку избирателей. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский.

«Электронное голосование – это необходимый шаг, который мы должны все вместе сделать, чтобы сохранить интерес молодежи к выборам. Не секрет, что наша жизнь ускорилась. Нам легче позвонить, написать смс, заказать еду через интернет, записаться через информационные ресурсы к врачу или заказать одежду. Цифровизация проникла во все сферы нашей жизни. И цифровизация выборов – это необходимый шаг», - цитирует парламентария «Экспертный клуб».

Андрей Маковский отметил, что этот шаг нужно было сделать намного раньше. «Электронное голосование увеличит явку избирателей, даст отличную возможность голосовать гражданам с ограниченными возможностями, вахтовикам, людям на отдыхе. Электронное голосование стирает грани "не комфорта"», - считает он.

«Россия – это страна, в которой впервые в Европе появилось всеобщее избирательное право, - продолжил он. - Поэтому я убежден, что у нас, у одних из первых должна появиться возможность дистанционного электронного голосования».

Депутат выразил уверенность, что Псковская область готова участвовать в тестировании системы ДЭГ. «Отличной возможностью для этого могут стать выборы в Псковскую городскую Думу. В Пскове развит Интернет, система госуслуг, поэтому граждане отлично воспримут нововведение. Явка увеличится, легитимность повысится, выборы станут интереснее молодому поколению», - сказал он.

«Также важно отметить, что должны быть гарантии для избирателей при сбоях в работе ДЭГ. В таких случаях у человека должна быть возможность проголосовать обычным образом. При этом возможность переголосования нужно навсегда исключить. Процедура электронных выборов должна быть известна заранее всем участникам голосования, быть понятной и прозрачной. Данная прозрачность должна быть достигнута за счет привлечения технических специалистов и выстраивания системы мониторинга и контроля. В любом случае, за электронным голосованием, будущие российской демократии», - добавил Андрей Маковский.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней.

Согласно законопроекту, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

ЦИК РФ будет устанавливать требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования.

Избирательные комиссии субъектов РФ по согласованию с ЦИК смогут принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в органы власти своего региона или на референдуме. В случае принятия решения о проведении ДЭГ с использованием региональной государственной информационной системы, которая ранее применялась на федеральных выборах, согласование не требуется, при этом региональный избирком должен сообщить о принятом решении ЦИК.

Теги: #голосование #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Планируете ли вы вакцинировать своего ребенка от коронавируса?
В опросе приняло участие 385 человек
03.02.2022, 16:090 Интерактив: А у нас во дворе мусоровоз застрял, а у вас? 03.02.2022, 16:060 Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта 03.02.2022, 15:590 Мороз до 17 градусов и туман ожидаются в Псковской области 4 февраля 03.02.2022, 15:570 Торжественный митинг пройдет у стелы в Крестах в День защитника Отечества
03.02.2022, 15:520 Идрицкая колония отметила 60-летие со дня создания 03.02.2022, 15:430 Более 4 тысяч вагонов дезинфицируют на Октябрьской железной дороге ежедневно 03.02.2022, 15:410 Дмитрий Быстров прокомментировал ситуацию с ремонтом дворов в Острове 03.02.2022, 15:260 Комфортные квартиры в ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам
03.02.2022, 15:110 Опубликована афиша киноклуба «Молоко и Сено» 03.02.2022, 15:083 Электронное голосование увеличит явку избирателей — Андрей Маковский 03.02.2022, 15:030 Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область более 100 килограммов тушенки 03.02.2022, 14:550 Псковских художников приглашают поучаствовать в конкурсе «На пути из варяг в греки»
03.02.2022, 14:530 Чемпионат по ловле рыбы на блесну со льда пройдет в Усвятском районе 03.02.2022, 14:510 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла на 45% 03.02.2022, 14:460 Островича осудили за угон автомобиля и кражу шампуня от перхоти 03.02.2022, 14:420 Массовую проверку водителей проведут в Пскове 4 февраля
03.02.2022, 14:400 Поход в дельфинарий устроили для юной печерянки в рамках акции «Елка желаний» 03.02.2022, 14:302 В Псковской области «омикрон» выявили еще в 135 пробах 03.02.2022, 14:240 Дедовичский суд назначил наказание ограбившему собутыльника мужчине 03.02.2022, 14:171 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? ВИДЕО
03.02.2022, 14:110 «Горводоканал» завершает реконструкцию отстойника на очистных сооружениях 03.02.2022, 14:080 Администрация Великих Лук сократит личные приемы граждан из-за COVID-19 03.02.2022, 14:054 Не выходить на балконы рекомендуют жильцам домов на Рижском проспекте в Пскове 03.02.2022, 14:022 Площадку для дрессировки собак планируют организовать в Пскове
03.02.2022, 13:590 Ограничения приставов побудили алиментщика из Новосокольников оплатить долги 03.02.2022, 13:560 ВТБ предложил «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников 03.02.2022, 13:520 Сбер за год профинансировал малые сельхозпредприятия на 70 млрд рублей 03.02.2022, 13:401 Стало известно, за что псковскому «яблочнику» присвоили статус иноагента
03.02.2022, 13:282 В УГХ объяснили причины спила деревьев у псковского театра 03.02.2022, 13:252 Трое псковичей незаконно создали юрлицо и заработали свыше 20 млн рублей 03.02.2022, 13:181 Почему часть псковичей не попадает в программу догазификации, объяснил эксперт 03.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
03.02.2022, 13:020 Миссия выполнима: ищем подарки на все случаи жизни. ЛОНГРИД 03.02.2022, 12:592 Кадастровая оценка земельных участков пройдет в Псковской области в этом году 03.02.2022, 12:520 Швейцария частично снимет введенные из-за коронавируса ограничения 03.02.2022, 12:450 На льготы псковичам по программе догазификации могут выделить около 35 млн рублей
03.02.2022, 12:433 Назальную вакцину от COVID-19 будут использовать для ревакцинации россиян 03.02.2022, 12:400 «Коммунальный ликбез»: А у нас в квартире газ. ВИДЕО 03.02.2022, 12:370 В России решают вопрос о компенсации за подключение к частному газопроводу 03.02.2022, 12:301 Псковского вице-губернатора наказали за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов
03.02.2022, 12:190 Восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.02.2022, 12:140 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? 03.02.2022, 12:138 «Укололи и - пошел» 03.02.2022, 12:122 В псковской психбольнице появились вакансии
03.02.2022, 12:080 Два псковича попались на краже алкоголя и продуктов 03.02.2022, 12:013 Прививочные пункты в двух торговых центрах Пскова переходят на новый режим работы 03.02.2022, 12:000 Андрей Турчак поздравил одного из старейших членов псковской «Единой России» 03.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»
03.02.2022, 11:420 Поэму блогера ПЛН оценили на всероссийском литературном конкурсе 03.02.2022, 11:4012 Автовокзал Пскова объединят с железнодорожным 03.02.2022, 11:360 Светофор на перекрестке Петровская - Люксембург в Пскове починят не позднее пятницы 03.02.2022, 11:331 Псковский бизнесмен предстанет перед судом за попытку подкупить следователя
03.02.2022, 11:320 На международных соревнованиях по биатлону пскович попал в пятерку сильнейших 03.02.2022, 11:283 Прокуроры проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов в медучреждениях и аптеках 03.02.2022, 11:192 Псковичам рассказали, куда пропали пионы с площади Ленина 03.02.2022, 11:050 Карантин по бешенству отменили в печорской деревне
03.02.2022, 10:593 Полицейские задержали отбиравшего телефоны у подростков псковича 03.02.2022, 10:560 «Эхо Москвы» в Пскове запускает новый проект «Коммунальный ликбез» 03.02.2022, 10:490 Росгвардейцы задержали великолучанку за кражу спиртных напитков 03.02.2022, 10:420 «Рено» и «ГАЗель» въехали в дорожное ограждение в Псковском районе
03.02.2022, 10:320 Строить бизнес в Сбере учатся более двух миллионов предпринимателей 03.02.2022, 10:220 Более 80 детей родились в Великих Луках в январе 03.02.2022, 10:180 В Дновском районе мужчина не вернул сдачу знакомой и поплатился за это жизнью 03.02.2022, 10:131 Интерактив: Черная дыра псковского двора
03.02.2022, 10:122 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля 03.02.2022, 10:000 Премьера новой песни певицы Zivert состоится на «Европе Плюс» 03.02.2022, 09:580 Получение компенсации по ОСАГО упростят для инвалидов 03.02.2022, 09:4212 В Пскове обсудят продление дистанционного обучения до 13 февраля
03.02.2022, 09:400 Путин назвал недопустимой практику «коллективного наказания» в спорте 03.02.2022, 09:331 В Псковской области пенсионерки лишись 400 тысяч рублей после общения с мошенниками 03.02.2022, 09:270 В Пскове не работает светофор на улице Розы Люксембург 03.02.2022, 09:150 Преподаватель псковского вуза отмечена на конкурсе в Барнауле
03.02.2022, 09:040 Аналитик перечислил самые ненадежные пароли для защиты от мошенников 03.02.2022, 08:495 Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества 03.02.2022, 08:350 Около шести тысяч псковских школьников пройдут собеседование по русскому языку 03.02.2022, 08:201 Вирусологи рассказали об особенностях «стелс-омикрона»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru