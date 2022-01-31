Политика

Электронное голосование увеличит явку избирателей — Андрей Маковский

Электронное голосование увеличит явку избирателей. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский.

«Электронное голосование – это необходимый шаг, который мы должны все вместе сделать, чтобы сохранить интерес молодежи к выборам. Не секрет, что наша жизнь ускорилась. Нам легче позвонить, написать смс, заказать еду через интернет, записаться через информационные ресурсы к врачу или заказать одежду. Цифровизация проникла во все сферы нашей жизни. И цифровизация выборов – это необходимый шаг», - цитирует парламентария «Экспертный клуб».

Андрей Маковский отметил, что этот шаг нужно было сделать намного раньше. «Электронное голосование увеличит явку избирателей, даст отличную возможность голосовать гражданам с ограниченными возможностями, вахтовикам, людям на отдыхе. Электронное голосование стирает грани "не комфорта"», - считает он.

«Россия – это страна, в которой впервые в Европе появилось всеобщее избирательное право, - продолжил он. - Поэтому я убежден, что у нас, у одних из первых должна появиться возможность дистанционного электронного голосования».

Депутат выразил уверенность, что Псковская область готова участвовать в тестировании системы ДЭГ. «Отличной возможностью для этого могут стать выборы в Псковскую городскую Думу. В Пскове развит Интернет, система госуслуг, поэтому граждане отлично воспримут нововведение. Явка увеличится, легитимность повысится, выборы станут интереснее молодому поколению», - сказал он.

«Также важно отметить, что должны быть гарантии для избирателей при сбоях в работе ДЭГ. В таких случаях у человека должна быть возможность проголосовать обычным образом. При этом возможность переголосования нужно навсегда исключить. Процедура электронных выборов должна быть известна заранее всем участникам голосования, быть понятной и прозрачной. Данная прозрачность должна быть достигнута за счет привлечения технических специалистов и выстраивания системы мониторинга и контроля. В любом случае, за электронным голосованием, будущие российской демократии», - добавил Андрей Маковский.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней.

Согласно законопроекту, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

ЦИК РФ будет устанавливать требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования.

Избирательные комиссии субъектов РФ по согласованию с ЦИК смогут принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в органы власти своего региона или на референдуме. В случае принятия решения о проведении ДЭГ с использованием региональной государственной информационной системы, которая ранее применялась на федеральных выборах, согласование не требуется, при этом региональный избирком должен сообщить о принятом решении ЦИК.