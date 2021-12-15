Политика

Игорь Сопов о новом составе облизбиркома и дистанционном голосовании

Сегодня, 15 декабря, состоялось первое организационное заседание Избирательной комиссии Псковской области состава 2021-2026 годов. Игоря Сопова переизбирали председателем облизбиркома, посты заместителя и секретаря снова заняли Сергей Кулаков и Сергей Ковальчук соответственно.

Что представляет собой новый состав облизбиркома, успешен ли для избирательной комиссии уходящий 2021 год и чего ждать от 2022-го, Псковской Ленте Новостей рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

- Игорь Александрович, первый вопрос о новом составе Избирательной комиссии региона, который, как мы видим, изменился. Каковы ожидания от работы в таком составе?

- Несмотря на то, что члены комиссии поменялись, сама избирательная система Псковской области работает очень эффективно, проблем не возникает. Могу привести простой пример. С момента, когда я стал руководителем Избирательной комиссии Псковской области, за два года поменялись председатели в 17 территориальных избирательных комиссиях. И за это время ни один результат выборов, которые проходили в регионе, не был отменен, потому что сама избирательная система работает хорошо. И у нас есть взаимозаменяемость. Мы понимаем, что кадровый состав нужно усиливать, обучать больше и больше, но тем не менее считаем, что сама Избирательная комиссия Псковской области с приходом новых членов обновится, немного омолодится. Думаю, что проблем со взаимодействием, с работой ни в коем случае не будет.

Смотрите также Игоря Сопова переизбрали председателем Избирательной комиссии Псковской области

- Можно ли назвать успешным для Избирательной комиссии региона уходящий 2021 год, учитывая в целом гладко проведенные избирательные кампании? И на чем делался основной упор в этом году?

- Избирательная комиссия Псковской области успешно завершила этот год. Наш успех зависит от жалоб по отношению к избирательным кампаниям, от отмены результатов голосований - ничего этого не было, поэтому считаю это успехом.

Второй очень важный момент - в 2021 году мы взяли курс на техническое оснащение избирательных комиссий Псковской области. Большое спасибо губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за его поддержку, областному Собранию депутатов, которое также нас поддержало. В этом году удалось приобрести оборудование, технику, купить компьютеры и видеонаблюдение для всех участковых избирательных комиссий. Думаю, что в дальнейшем курс на модернизацию, техническое обновление будем продолжать.

Смотрите также Назначен заместитель председателя облизбиркома

- Одним из основных вызовов в работе облизбиркома в 2022 году станет внедрение дистанционного электронного голосования. Уже ведется подготовительная работа в этом направлении?

- Что касается дистанционного электронного голосования, мы проводили предварительное исследование. Из избранных депутатов областного Собрания голоса поделились поровну: половина считает, что ДЭГ необходимо, половина — нет. Также провели исследование в социальных сетях. Мы опросили порядка 1000 респондентов, из них около 43% полагают, что дистанционное электронное голосование нужно внедрять.

Смотрите также Сергей Ковальчук вновь стал секретарем облизбиркома

Мы уже подали заявку в Центральную избирательную комиссию РФ о том, что хотим провести дистанционное электронное голосование в Пскове в сентябре 2022 года в качестве тестового эксперимента. Если ЦИК сочтет, что Избирательная комиссия Псковской области готова к этой работе, то, естественно, мы проведем дистанционное электронное голосование в сентябре 2022 года.

Беседовал Михаил Синёв