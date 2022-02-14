Политика

У завтра нет конца

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Это «Гонки по вертикали» - программа, в которой мы в последнее время говорим не только о региональной политике, но и о том, как меняется мир - актуальная повестка обязывает. Все последние недели мы отмечали, что напряженность в отношениях России и Запада возрастает, ситуация вокруг Украины обостряется. А на днях американский президент даже обозначил день прогнозируемого вторжения России – 16 февраля, то есть «время Ч», по этим прогнозам, должно наступить уже завтра.

Смотрите также В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину

Впрочем, сегодня, в годовщину вывода советских войск из Афганистана и окончания десятилетней военной эпопеи, наблюдаем мы и то, что вселяет некоторый оптимизм. Как заявил пресс-секретарь российского президента, Владимир Путин «готов к переговорам» о ситуации вокруг Украины. А кремлевский летописец из «Коммерсанта» Андрей Колесников по итогам встречи Владимира Путина с министрами обороны и иностранных дел заключил: дескать, президент дал понять, что война пока отменяется, а на самом деле еще выше взвинтил ставки.

Так продемонстрировал: мог и по-другому решить. Просто его на этот раз, ладно, убедили.

И еще одна цитата: «саму войну даже представить невозможно, и у тебя есть же полная уверенность, что ее не может быть, что Россия никак, ни за что, никогда не нападет на Украину, так как с чего бы, что хоть за чушь-то, в этом же должен быть хоть какой-то смысл, зачем?!»

Так или иначе - ждем, а пока отмечаем заметные события и заявления минувшей недели. Их было немало; как по мне, так самое запоминающееся здесь – это обмен мнениями двух президентов на тему исполнения Минских соглашений.

Владимир Путин, президент России: Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не будет.

Вот так, с использованием фольклора, высказался Путин. Произошло это сразу после переговоров за длинным кремлевским столом с французским президентом. Ответ Зеленского не заставил себя долго ждать – и прозвучал после встречи с тем же Макроном.

Владимир Зеленский, президент Украины: Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу «моя» — мне кажется, это уже перебор.

Это что касается международных дел. А в самой России внимание приковано к руководителям двух крупнейших оппозиционных партий. Заболели и попали в одну и ту же больницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Желаем им выздоровления, при этом отмечаем, что проблемы со здоровьем политических долгожителей вкупе с информационными вбросами о якобы имеющихся планах в АП сменить руководителя КПРФ актуализировали вопрос давно назревших перемен в российских партиях.

Смотрите также Зюганова госпитализировали в одну больницу с Жириновским

Я вот захватил с собой из архива пожелтевшие газеты и журналы. Вот, скажем, далекий 1995-й год: Жириновский и Зюганов уже рядом на первой полосе. 96-й год – газета «Не дай бог», выборы президента Ельцина, а среди соперников – те же Зюганов, Жириновский, еще Явлинский из «Яблока». Собственно, где-то тут рядом должен быть и Лев Шлосберг, который возглавляет псковское «Яблоко» с момента создания, с середины 1990-х, то есть уже больше четверти века — и ему частенько приходится отвечать на вопрос о том, нормально ли для демократической партии, к коим «Яблоко» себя относит, такая вот несменяемость. К слову, на минувшей неделе в «Яблоке» выступили с предложением к уехавшему за границу рэперу Моргенштерну – вступить в партию и выдвинуться на любые муниципальные выборы от «Яблока». Как мы знаем, будут проходить они и в Псковской области. Однако ж на это предложение пойти в политику музыкант отшутился: мол, «я-то думал, в Apple зовут». Ну а для псковского «Яблока» сейчас актуальнее тема нового дела Николая Кузьмина — его хотят привлечь к административной ответственности по статье за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций — а именно за фото с символикой Штаба Навального — эта организация решением суда признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена. Суд отложен до 21 февраля. Я вот захватил с собой из архива пожелтевшие газеты и журналы. Вот, скажем, далекий 1995-й год: Жириновский и Зюганов уже рядом на первой полосе. 96-й год – газета «Не дай бог», выборы президента Ельцина, а среди соперников – те же Зюганов, Жириновский, еще Явлинский из «Яблока». Собственно, где-то тут рядом должен быть и Лев Шлосберг, который возглавляет псковское «Яблоко» с момента создания, с середины 1990-х, то есть уже больше четверти века — и ему частенько приходится отвечать на вопрос о том, нормально ли для демократической партии, к коим «Яблоко» себя относит, такая вот несменяемость. К слову, на минувшей неделе в «Яблоке» выступили с предложением к уехавшему за границу рэперу Моргенштерну – вступить в партию и выдвинуться на любые муниципальные выборы от «Яблока». Как мы знаем, будут проходить они и в Псковской области. Однако ж на это предложение пойти в политику музыкант отшутился: мол, «я-то думал, в Apple зовут». Ну а для псковского «Яблока» сейчас актуальнее тема нового дела Николая Кузьмина — его хотят привлечь к административной ответственности по статье за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций — а именно за фото с символикой Штаба Навального — эта организация решением суда признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена. Суд отложен до 21 февраля.

Возвращаясь к теме назревшего обновления в партиях отмечу, что уже давно идут разговоры о возможных преемниках – имена тут называют разные, скажем, коммуниста Афонина, либерал-демократа Чернышова, был бы рядом коллега Калиниченко – он бы еще про единоросса Милонова во главе ЛДПР пошутил. А вообще советую вам почитать текстовую версию очередного выпуска программы «Резонер» Константина Калиниченко – там очень интересно и содержательно как раз на эту тему.

Смотрите также Старикам здесь не место

В Псковской области тем временем проходит череда партийных конференций местных отделений «Единой России». Это норма устава, по сути, рутинные ротационные процессы.

Однако ситуация с уходом секретаря великолукского отделения ЕР Сергея Гусева привлекла внимание и активно обсуждалась в псковских телеграм-каналах. Почему?Дело тут в том, что замглавы «южной столицы» Сергей Гусев — это «правая рука» Николая Козловского, ключевой игрок, многие годы он занимается выборами и во многом определяет великолукскую политику. Известно, что в Пскове, в Доме Советов его многие не любят, у многих тут он вызывает изжогу. Более того, есть здесь и желание самим рулить выборами и в целом политическими процессами в Великих Луках. И кстати, публикации в некоторых подконтрольных региональной власти медиа, в том числе в самих Луках, это подтверждают. Однако рокировка, по большому счету, ничего не меняет. Избранный секретарем местного отделения «Единой России» Константин Максимов — человек той же команды. Сергей Гусев никуда не делся и, судя по его комментариям, не собирается сдавать позиции. Можно по-разному относиться к его приемам (некоторые считают их архаичными), некоторым его методы не нравятся (тут даже были столкновения), тем не менее полтора десятилетия он «держит эту поляну».

Александр Калягин: - Вот где все они у меня!

Как ни старались оппоненты, никому не удалось его продавить. Напомню, что попытки покончить с эдакой великолукской «автономией» предпринимались при разных губернаторах. Пока особого результата всё это не давало — посмотрим, что будет дальше. Ситуация меняется — и решать задачи становится сложнее. Вот и прошлогодние выборы в областной парламент великолукским единороссам дались непросто - результат партии был не столь убедителен, как прежде. Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский уверен, что на сентябрьских выборах в Великих Луках, когда будут выбирать гордуму (с уже сокращенным количеством депутатов), борьба будет острой, о чем он и заявил намедни в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Александр Козловский, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: Вес мандата возрастает. Желающих, наверное, останется прежнее количество, а мандатов свободных будет гораздо меньше. Конечно, борьба обострится.

Так что вызовов тут хватает – к тому же и оппозиция активизировалась. В предыдущих выпусках программы я уже отмечал непривычно ранний старт активной фазы подготовки партий к избирательной кампании 2022 года. Цели у всех амбициозные – по крайней мере, на словах. Перед теми же псковскими эсерами во главе с Олегом Брячаком московское руководство ставит задачу занять, как минимум, второе место, то есть потеснить коммунистов. Впрочем, побывавший на прошлой неделе в этой студии первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко нашел тут элегантный выход.

Петр Алексеенко, первый секретарь обкома КПРФ: «Справедливая Россия» - второе, а мы – первое место. Всё нормально.

Так или иначе, процесс подготовки стартовал, в том числе активничают депутаты псковской гордумы. Движуха тут заметна, как говорится, невооруженным взглядом. А в минувшую пятницу муниципальные парламентарии провели очередную сессию.

Обращу ваше внимание на то, что на ней присутствовал и депутат, экс-глава города Иван Цецерский, ныне работающий в Москве председателем правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Он вернулся в город и здесь начал отмечать 55-летие.

Поздравила предшественника с юбилеем и Елена Полонская, которая на минувшей неделе постоянно находилась в центре внимания, благодаря чему взобралась на верхнюю строчку рейтинга политической активности на ПЛН и получила +5 от Господина Рейтингомера. Особо обозреватель впечатлился тем, что глава встала на лыжи и преодолела полуторакилометровую дистанцию на «Лыжне России».

Удивил на минувшей неделе и глава администрации Пскова Борис Елкин — он еще, оказывается, знаток поэзии и чтец. В день памяти поэта Александра Пушкина, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой сити-менеджер продекламировал «Зимнее утро» и выложил видео в Инстаграм.

- Нет, я не Байрон, я другой... («Брат-2»).

Эй, коллеги, вы там чего?! Вы не то видео включили. Это же не Пушкин — это Лермонтов. Да и не Елкин. Включите то, что надо...

Борис Елкин, глава администрации города Пскова: Уважаемые псковичи! Сегодня день памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь чего хотелось бы почитать его стихи. «Зимнее утро» Мороз и солнце — день чудесный...

Да, вот это другое дело. Приятно послушать классику в мастерском исполнении. Когда на улице ужас что творится — февраль, снег, то гололед под ногами, то жижа ни пройти ни проехать, тут — поэзия, высокий штиль. Ну а если говорить серьезно, то выступление сити-менеджера привлекло внимание - многим понравилось, короче, это пошло главе в плюс.

- В пиаре чересчур не бывает («День выборов-2»).

Тем временем Псковская область попала на большой федеральный телеэкран. И не просто попала, а в итоговой программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на канале «Россия 1» в воскресенье показали сюжет о Псковской области — аж 9 минут привлекательных видов, комментариев митрополита Псковского и Порховского Тихона, губернатора Михаила Ведерникова и жителей региона. Приехавшему сюда корреспонденту встретился сплошной позитив, красоты и духовные скрепы.

Дмитрий Киселев: Совпадение? Не думаю!

Короче, если и есть счастье на Земле, то оно сосредоточено не то где-то в районе Самолвы, не то на псковском предприятии... по производству алмазов.

Из программы «Вести недели»: А еще Псков теперь претендует на звание алмазной столицы России. Традиционно именно так принято показывать бриллианты — на верхней стороне ладони. Вот так выглядит псковское изобилие.

Ну а изобилие в эфире радио «Эхо Москвы» в Псков — это множество интересных проектов — новых (таких, например, как «Кузница», «Дабришутинг», «Три мудреца») и традиционных, уже много лет выходящих в эфир. Одна из таких «визитных карточек» нашей радиостанции — программа «Сообразим на троих». Завтра, 16 февраля, исполняется ровно пять лет с момента ее первого выхода в эфир.

За пятилетку в прямом эфире мы выдали на-гора более двухсот программ, выплавили тонны горячих обсуждений, записали километры дискуссий.

Их участниками стали многие известные журналисты и экс-губернатор Андрей Турчак (секретарь Генсовета «Единой России» как-то тоже составил нам компанию). Приняли что-то около тысячи звонков, предоставив людям возможность свободно высказать свое мнение. Как и прежде, программа вызывает интерес у представителей политического класса, она полюбилась аудитории, появились постоянные слушатели. Первая пятилетка позади, скоро — начнем новую. Уже в этот четверг соберемся вместе — большой компанией соведущих (Максим Костиков, Константин Калиниченко, Сергей Васильев и ваш покорный слуга).

Не пропустите! Программа выйдет в эфир в четверг, 17 февраля, 13.05.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.