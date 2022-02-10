Политика

Рейтингомер: «благословение» от губернатора, ротация в Луках и псковские главы меняют амплуа

Всем друзьям большой привет! Мы начинаем еженедельный обзор политической активности публичных персон Псковской области.

Без лишних церемоний приступаем к раздаче оценок по пятибалльной шкале, где 5 — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков. Напомню, что здесь я, Господин Рейтингомер, высказываю свое субъективное мнение. Погнали!

-5 Юрий Власюк

Самую низкую оценку — минус пять — в этот раз получает бывший заместитель главы администрации Великих Лук, экс-директор МУП «Дорожно-строительное управление города Великие Луки» Юрий Власюк.

Как сказал бы герой комедии: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной». И с муниципальной — тоже не надо путать.

Это я к тому, что Великолукский горсуд повторно рассмотрел уголовное дело в отношении господина Власюка, признал его виновным по четырем эпизодам преступлений и назначил штраф в размере четверти миллиона рублей. Кроме того, с господина Власюка взыскали почти 130 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба. «За что наказали?» — спросите вы, и я отвечу. Больше пяти лет назад директор муниципального предприятия оплатил вверенными ему деньгами административные штрафы, которые ему назначили за ненадлежащее исполнение обязанностей, а потом еще и присвоил деньги, незаконно выплатив себе выходное пособие в размере тех самых почти 130 тысяч рублей. И вот последовало наказание. Впрочем, отмечу, что приговор в законную силу пока не вступил.

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-4 Александр Баранов

Оценку минус четыре ставлю главе Пушкиногорского района Александру Баранову. Причина — в проявленной местными властями, уж простите за резкое определение, административной импотенции. Районное руководство выглядело абсолютно беспомощно в вопросе спасения муниципального предприятия — гостиницы «Дружба».

Той самой, что была воспета когда-то писателем Сергеем Довлатовым в известной повести «Заповедник», то есть место это почти культовое.

Прости, Серёга, но мы ее потеряли — вот так могли бы сказать местные власти. На днях пушкиногорские депутаты согласовали передачу «Дружбы» в собственность региона — и теперь возрождением гостиницы будет заниматься область.

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-3 Галина Неваленная

В условиях новой волны коронавируса псковские учреждения здравоохранения не справляются с возросшей нагрузкой. Со всех сторон звучат жалобы: мол, до поликлиники не дозвониться, врачей приходится ждать очень долго и т.п. Доходит до того, что власти призывают заболевших граждан не пытаться дозвониться в час пик — скажем, в понедельник утром, а предлагают повременить и отложить звонок на обеденное время. Всё понимаю про трудности и нарастающую волну (а количество заражений в масштабах области составляет уже порядка 900 случаев ежедневно — и, как говорят, это не предел), но и не замечать проблему не могу. Как следствие, минус три — главному врачу псковской городской поликлиники, депутату псковской городской думы Галине Неваленной.

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-2 Наталья Ильина

Если и есть в нашей жизни сказка, которую удалось сделать былью, так это сказка про белого бычка в стенах Псковского госуниверситета. Которую неделю подряд тут звучит одна и та же песня про необходимость эффективно противодействовать распространению коронавируса, а на деле всё раз за разом по сути начинается сначала, руководство вуза во главе с ректором Натальей Ильиной снова наступает на те же самые грабли.

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Следуют какие-то, по моему мнению, совершенно нелепые распоряжения, вбросы по поводу блокировки электронных пропусков не прошедших вакцинацию, попытки менеджеров от образования оправдаться и объясниться и т. д., и т. п. — так что сегодня в очередной раз вынужденно отмечаю противоречивые и не сказать чтобы последовательные действия по превращению ПсковГУ в зону, свободную от ковида. Короче — опять двойка.

-1 Николай Баринов

Оценку со знаком минус заношу в дневничок начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова. Надо ли объяснять, за что именно? Разумеется, за качество уборки региональной столицы и борьбу с гололедом.

Как вы сами знаете, на улицах сколько, грязно, неуютно.

Тема эта активно обсуждается в социальных сетях, причем, в выражениях, многие из которых здесь просто не могут быть приведены из-за обилия ненормативной лексики и запредельной резкости суждений. Доводы власти как-то не особо впечатляют. Конечно, можно всё тут, в вопросе уборки города и посыпания тротуаров песочком, списывать на нерадивые управляющие компании, однако на самом деле ужас творится не только во дворах, а по всему городу — и закономерно, что камни летят в огород УГХ.

0 Константин Максимов

Движемся дальше — и подбираемся к нулевой отметке. Здесь у нас — великолукские новости. На минувшей неделе в порядке плановой ротации сменился руководитель местного отделения «Единой России». Пост секретаря принял директор издательства «Великолукская правда» Константин Максимов, пост сдал Сергей Гусев. Хотя как - «пост сдал»?

Что бы там ни говорили недоброжелатели господина Гусева, в том числе из кабинетов власти в областном центре, он никуда не делся. И вслед за классиком мог бы повторить: нет, я весь не уйду... Понятно, что Максимов — человек той же команды, что и Гусев, и вне всяких сомнений, заместитель главы города Николая Козловского, теперь уже секретарь местного отделения «Единой России», занимавший этот пост больше 10 лет, Сергей Гусев будет продолжать оказывать влияние на все процессы в общественно-политической жизни «южной столицы».

+1 Татьяна Пасман

Минимальную оценку со знаком плюс получает свежеиспеченный депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман. Как вы, наверное, знаете, именно она получила мандат, ставший вакантным после отъезда за границу заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрия Пермякова. Судя по всему, госпожа Пасман не видит себя просто «местодержателем» или временным человеком в органах местного самоуправления. Так или иначе она уже приступила к исполнению обязанностей муниципального депутата и обозначила свои планы относительно участия в сентябрьских выборах в гордуму.

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+2 Дмитрий Быстров

Плюс два получает глава Островского района Дмитрий Быстров. Как известно, совсем скоро муниципальному руководителю предстоит идти на выборы - ему надо подтверждать полномочия. Как всякий понимает, многое тут зависит от позиции областного руководства — команды губернатора Михаила Ведерникова. Проще говоря, ключевой момент: поддержит — не поддержит. Не секрет, что вопросы по главе Островского района были. Однако на минувшей неделе губернатор встретился с Дмитрием Быстровым и публично дал положительную оценку его работе — по реализации нацппроектов, противодействию распространению коронавируса и по другим направлениям.

Таким образом, островский глава фактически получил «благословение» от губернатора.

Судя по всему, вопрос кандидата от партии власти на предстоящих выборах можно считать закрытым. Естественно, Дмитрию Быстрову надо пройти еще процедуру праймериз «Единой России».

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+3 Петр Алексеенко

Положительную оценку заслужил первый секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. Очевидно, что псковские коммунисты на старте 2022 года активизировали работу по подготовке к выборам в органы местного самоуправления. Это видно даже невооруженным глазом. А сам руководитель обкома заметен в публичной сфере — дает комментарии, разъясняет, при этом не обходит острые углы и не уходит от ответов даже на вроде бы неудобные вопросы. И что необычно — за словом в карман не лезет, дает хлесткие характеристики оппонентам. Считаю, что всё это — абсолютно правильная позиция, и, как следствие, заношу +3 в дневник главного псковского коммуниста.

+4 Борис Елкин

На минувшей неделе глава администрации Пскова Борис Елкин вместе с губернатором совершил выезд на ряд объектов — площадку реконструкции второй очереди улицы Яна Фабрициуса, реконструированный дом Беклешова и другие. Работа, в том числе городского руководства, получила положительную оценку со стороны губернатора. А намедни сити-менеджер Пскова проявил себя и с весьма неожиданной стороны. Оказывается, мостостроитель и хозяйственник Елкин не чужд прекрасного: в день памяти Пушкина он прочитал любимое стихотворение поэта («Зимнее утро») и поделился им в Instagram, что вызвало интерес у публики и множество комментариев — в духе известной песенки: «Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Пап-пап, Па-па-ра-па-пап-пап»…

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+5 Елена Полонская

Максимально высокую оценку в этот раз получает Елена Полонская, глава Пскова, депутат городской Думы и — как добавил бы герой некогда популярного фильма — «спортсменка, комсомолка, красавица». В дни зимней Олимпиады Елена Полонская вместе со своей семьей приняла участие в старте «Лыжня России-2022» и на горе Соколиха под Псковом преодолела полуторакилометровую дистанцию, тем самым показав пример: мол, вставайте на лыжи, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни.

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Это мы наблюдали в субботу, а в рабочие дни глава Пскова была весьма активна и постоянно находилась в центре событий — на прошедшей в пятницу сессии гордумы, слушаниях по памятнику Довмонту, при обсуждении мер по защите памятников культуры и истории в Пскове. Она выступила с рядом инициатив и предложений, которые обсуждались коллегами и горожанами в соцсетях. Особо отмечу активность Елены Полонской в вопросе повышения безопасности детей — учащихся школ города и воспитанников дошкольных учреждений: на территории образовательных учреждений в Пскове заменят ограждения и установят видеокамеры. Родители тут плюсуют.

На этом всё. Это был еженедельный обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока-пока!