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Политика

Рейтингомер: Филимонов вместо Полонской, «большая чистка» и «запрещенные гитаристы»

21.02.2022 22:37|ПсковКомментариев: 0

Салют! Пришло время мериться рейтингами и подводить итоги минувшей недели.

 

В эти семь дней в местных отделениях партий продолжался процесс ротации, губернатор Михаил Ведерников работал в Москве, а депутаты областного Собрания и муниципальные руководители, представители «Единой России» и оппозиции - разошлись во мнениях по поводу реформы местного самоуправления. Одним из центральных событий здесь стала большая пресс-конференция в Общественном пресс-центре ПЛН и студии нашей радиостанции. Всё это мы наблюдали на минувшей неделе, а подвести ее итоги уже готов наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале, где 5 — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Погнали!

- 5 Максимально низкую оценку не получает никто. Позорных фиаско и сокрушительных неудач не было. 

- 4 Дмитрий Богданов

Минус 4 ставлю экс-кандидату в региональные парламентарии от КПРФ Дмитрию Богданову. Коммунисты продолжают оспаривать итоги прошлогодних выборов в областное Собрание на одном из участков в великолукском округе, где баллотировался Богданов. И вот в минувшую пятницу Великолукский городской суд вынес решение по этому делу. В удовлетворении исков об отмене результатов голосования коммунистам отказано. Однако они в ближайшее время собираются подать апелляцию в областной суд. Так что точку в этой истории пока не ставлю, хотя в общем-то всё тут понятно. 

-3 Андрей Ермаков

Оценку со знаком минус получает глава комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Прокуратура опротестовала приказ комитета об оплате путевок в детские лагеря для сирот, переданных на воспитание в семьи опекунов и приемные семьи. В комитете хотели обязать опекунов частично оплачивать отдых сирот, но это незаконно – на что и указало «око государево». 

-2 Леонид Курсенков

Районный руководитель в ответе за всё, что происходит на вверенной ему территории. А раз так - глава Себежского района Леонид Курсенков отдувается в рейтинге за чиновников из администрации городского поселения «Себеж». Под носом у этих муниципальных служащих – а именно в Крёково, то есть в границах городского поселения, люди сидят без уличного освещения. На необходимость решить проблему чиновникам указывали давно – однако воз и ныне там. Теперь суд обязал администрацию Себежа организовать уличное освещение в ночное время. Его отсутствие стало причиной повышения аварийности и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.

 

- 1 Елена Полонская

Глава Пскова Елена Полонская покидает пост секретаря городского отделения «Единой России». Это стало известно по итогам заседания президиума регионального политсовета партии. Ставлю минус один - от более низкой оценки спасает то, что работе Елены Александровны коллеги дали высокую оценку, а необходимость в ротации объяснили востребованностью госпожи Полонской на других направлениях. Впрочем, сути дела комплиментарные оценки не меняют – это минус.

0 Наталья Горбачева 

Нулевую оценку в этот раз получает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Так - пока без знака плюс или минус -  оцениваю озвученный план работы Общественной палаты Псковской области на первое полугодие 2022 года и заявление о необходимости повысить активность членов комиссий в их работе. Посмотрим, как всё это в дальнейшем будет реализовано.

+1 Тамара Новицкая

Маленький плюсик заношу в дневник юной руководительницы Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Тамары Новицкой. За что? За акцию «Большая чистка», в ходе которой активисты партии вышли на уборку областного центра от снега и льда, и запуск проекта «Снежный патруль». Объявлено, что сторонники партии «Новые люди» совместно с добровольцами будут выезжать во дворы Пскова, чтобы помочь жителям справиться со снежными завалами и гололедом.

+2 Артур Гайдук 

Положительную оценку заслужил депутат областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук. Помимо активности, связанной с исполнением им обязанностей законотворца, отмечаю и творческую составляющую в образе политика. 

Бард, президент клуба авторской песни вместе с поэтом-правдорубом Николаем Рассадиным стал участником дуэта «Запрещенные гитаристы» и принял участие в премьерном выпуске программы «Квартирник на Эхо». Это принципиально новый формат – и первый блин, считаю, не вышел комом. Было интересно и свежо.

+3 Антон Минаков

Депутат областного Собрания,  региональный координатор ЛДПР Антон Минаков подвел итоги работы «Автобуса ЛДПР» в Псковской области. За 11 дней агитационный автобус проехал две с половиной тысячи километров и побывал в 35 населенных пунктах. 
Кроме того, господин Минаков потребовал жестких наказаний — ощутимых штрафов для ответственных лиц за неудовлетворительную уборку городов от льда и снега. 

+4 Митрополит Тихон

Высокую оценку со знаком плюс ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, в очередной раз подтвердившему свой высокий статус. Он стал одним из главных героев большого сюжета в итоговой программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия 1».

А затем стало известно, что митрополит вошел в федеральный оргкомитет по подготовке празднования 350-летнего юбилея Петра Первого. 

+5 Валерий Филимонов

Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает советник секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака Валерий Филимонов. Президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал кандидатуру экс-главы областного управления МЧС для избрания новым секретарем псковского городского отделения партии. Как известно, сегодня вечером псковские единороссы избрали Валерия Филимонова секретарем партийной организации. 

Как отмечает телеграм-канал ПЛН, оперативной задачей генерала станет формирование команды «Единой России» на муниципальных выборах в Пскове в 2022 году. Вероятно, мы увидим его в числе кандидатов, а с учетом бэкграунда, достойно Филимонов будет смотреться и во главе списка «ЕР» - возможно, с перспективой занять пост главы Пскова.

На этом всё. Это был еженедельный обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока-пока!

Пресс-портрет
Филимонов Валерий Игоревич Помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Минаков Антон Александрович
Курсенков Леонид Михайлович Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет». Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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