Рейтингомер: Филимонов вместо Полонской, «большая чистка» и «запрещенные гитаристы»

Салют! Пришло время мериться рейтингами и подводить итоги минувшей недели.
В эти семь дней в местных отделениях партий продолжался процесс ротации, губернатор Михаил Ведерников работал в Москве, а депутаты областного Собрания и муниципальные руководители, представители «Единой России» и оппозиции - разошлись во мнениях по поводу реформы местного самоуправления. Одним из центральных событий здесь стала большая пресс-конференция в Общественном пресс-центре ПЛН и студии нашей радиостанции. Всё это мы наблюдали на минувшей неделе, а подвести ее итоги уже готов наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.
Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале, где 5 — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Погнали!
- 5 Максимально низкую оценку не получает никто. Позорных фиаско и сокрушительных неудач не было.
- 4 Дмитрий Богданов
Минус 4 ставлю экс-кандидату в региональные парламентарии от КПРФ Дмитрию Богданову. Коммунисты продолжают оспаривать итоги прошлогодних выборов в областное Собрание на одном из участков в великолукском округе, где баллотировался Богданов. И вот в минувшую пятницу Великолукский городской суд вынес решение по этому делу. В удовлетворении исков об отмене результатов голосования коммунистам отказано. Однако они в ближайшее время собираются подать апелляцию в областной суд. Так что точку в этой истории пока не ставлю, хотя в общем-то всё тут понятно.
-3 Андрей Ермаков
Оценку со знаком минус получает глава комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Прокуратура опротестовала приказ комитета об оплате путевок в детские лагеря для сирот, переданных на воспитание в семьи опекунов и приемные семьи. В комитете хотели обязать опекунов частично оплачивать отдых сирот, но это незаконно – на что и указало «око государево».
-2 Леонид Курсенков
Районный руководитель в ответе за всё, что происходит на вверенной ему территории. А раз так - глава Себежского района Леонид Курсенков отдувается в рейтинге за чиновников из администрации городского поселения «Себеж». Под носом у этих муниципальных служащих – а именно в Крёково, то есть в границах городского поселения, люди сидят без уличного освещения. На необходимость решить проблему чиновникам указывали давно – однако воз и ныне там. Теперь суд обязал администрацию Себежа организовать уличное освещение в ночное время. Его отсутствие стало причиной повышения аварийности и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.
- 1 Елена Полонская
Глава Пскова Елена Полонская покидает пост секретаря городского отделения «Единой России». Это стало известно по итогам заседания президиума регионального политсовета партии. Ставлю минус один - от более низкой оценки спасает то, что работе Елены Александровны коллеги дали высокую оценку, а необходимость в ротации объяснили востребованностью госпожи Полонской на других направлениях. Впрочем, сути дела комплиментарные оценки не меняют – это минус.
0 Наталья Горбачева
Нулевую оценку в этот раз получает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Так - пока без знака плюс или минус - оцениваю озвученный план работы Общественной палаты Псковской области на первое полугодие 2022 года и заявление о необходимости повысить активность членов комиссий в их работе. Посмотрим, как всё это в дальнейшем будет реализовано.
+1 Тамара Новицкая
Маленький плюсик заношу в дневник юной руководительницы Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Тамары Новицкой. За что? За акцию «Большая чистка», в ходе которой активисты партии вышли на уборку областного центра от снега и льда, и запуск проекта «Снежный патруль». Объявлено, что сторонники партии «Новые люди» совместно с добровольцами будут выезжать во дворы Пскова, чтобы помочь жителям справиться со снежными завалами и гололедом.
+2 Артур Гайдук
Положительную оценку заслужил депутат областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук. Помимо активности, связанной с исполнением им обязанностей законотворца, отмечаю и творческую составляющую в образе политика.
Бард, президент клуба авторской песни вместе с поэтом-правдорубом Николаем Рассадиным стал участником дуэта «Запрещенные гитаристы» и принял участие в премьерном выпуске программы «Квартирник на Эхо». Это принципиально новый формат – и первый блин, считаю, не вышел комом. Было интересно и свежо.
+3 Антон Минаков
Депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков подвел итоги работы «Автобуса ЛДПР» в Псковской области. За 11 дней агитационный автобус проехал две с половиной тысячи километров и побывал в 35 населенных пунктах.
Кроме того, господин Минаков потребовал жестких наказаний — ощутимых штрафов для ответственных лиц за неудовлетворительную уборку городов от льда и снега.
+4 Митрополит Тихон
Высокую оценку со знаком плюс ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, в очередной раз подтвердившему свой высокий статус. Он стал одним из главных героев большого сюжета в итоговой программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия 1».
А затем стало известно, что митрополит вошел в федеральный оргкомитет по подготовке празднования 350-летнего юбилея Петра Первого.
+5 Валерий Филимонов
Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает советник секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака Валерий Филимонов. Президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал кандидатуру экс-главы областного управления МЧС для избрания новым секретарем псковского городского отделения партии. Как известно, сегодня вечером псковские единороссы избрали Валерия Филимонова секретарем партийной организации.
Как отмечает телеграм-канал ПЛН, оперативной задачей генерала станет формирование команды «Единой России» на муниципальных выборах в Пскове в 2022 году. Вероятно, мы увидим его в числе кандидатов, а с учетом бэкграунда, достойно Филимонов будет смотреться и во главе списка «ЕР» - возможно, с перспективой занять пост главы Пскова.
На этом всё. Это был еженедельный обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока-пока!