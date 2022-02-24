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Политика

Андрей Маковский: Россия никогда не будет страной-изгоем

24.02.2022 17:08|ПсковКомментариев: 1

Россия никогда не будет страной-изгоем. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский, комментируя возможные последствия специальной военной операции России в Донбассе.

«Российская Федерация никогда не станет страной-изгоем. Посмотрим на нашу историю, на освобождение Европы в период войны с Францией в 1812 году, в 1945 году. Миссия нашей страны — освобождение Европы, и я думаю, что многие страны понимают, в чем сейчас суть конфликта. Россия никогда не будет страной-изгоем, я в этом уверен, а те, кто прикрывается принципами демократии, могут стать изгоями», - сказал Андрей Маковский.

По его мнению, причины начала военной специальной операции заключаются в том, что переговоры между странами «зашли в тупик», в том, что оппоненты России не стали соблюдать заключенные Минские соглашения, а также в существовании военной угрозы русскоязычному населению в Донбассе и Луганске. «Я считаю, что это достаточно яркие поводы для таких решительных действий», - подчеркнул депутат областного Собрания.

«На мой взгляд, это абсолютно оправдано, это волевой и сложный поступок, и сейчас нам нужно думать, как работать на благо своей страны в такое сложное время. <...> Начнутся ли полномасштабные военные действия, очень тяжело сказать. Наша позиция понятна: мы хотим оградить русскоязычное население в Донецкой и Луганской республиках. Что касается западной стороны, тяжело сказать, вдруг это и есть их задача, полномасштабные действия, тогда как мы тут со своей благой целью полезем к ним», - предположил Андрей Маковский.

Также политик выразил уверенность в том, что Россия не окажется за «железным занавесом», поскольку сегодня в мире «наступил век информационных технологий», а в стране «определен путь по развитию гражданских прав».

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства. 

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Теги: #Украина #Россия #военный конфликт
Источник: Псковская Лента Новостей
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