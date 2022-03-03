Политика

Россия и Украина завершили третий тур переговоров

Россия и Украина завершили третий тур переговоров на территории Белоруссии.

На переговорах Украины и РФ есть позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров. Интенсивные консультации Украины и РФ по вопросам урегулирования, включая прекращение огня, продолжены, цитирует ТАСС советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.