Политика

Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались – Владимир Мединский

Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались, заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский.

Фото: РИА Новости

«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», - цитирует его РИА Новости.

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Как подчеркнул помощник президента, контакты продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать «более существенный шаг вперед».

Также Владимир Мединский указал, что Россия на встрече ребром поставила вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.

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В свою очередь, входящий в состав российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.

Добавим, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.