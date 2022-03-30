Политика

Законодательный комитет областного Собрания одобрил новшества в избрании главы Пскова

Новшества в системе управления Псковом обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предлагает установить способ избрания города Пскова, при котором глава муниципального образования избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области Елена Тимашова.

Специфика предложенного изменения системы управления вытекает из особенностей муниципального образования «Город Псков», которое является административным центром Псковской области, центром Псковской городской агломерации.

Принятие законопроекта направлено на создание единой системы муниципального управления в городе Пскове, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного значения. При подготовке законопроекта изучен опыт других субъектов РФ.

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Елена Тимашова рассказала, что на основании части 2.1 статьи 36 федерального закона № 131-ФЗ законопроект устанавливает учитываемые в условиях конкурса требования к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам:

- наличие высшего образования;

- знание Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, Устава Псковской области, законов и иных нормативных правовых актов Псковской области, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами области;

- наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет.

Документ вносит изменения в региональные законы «О статусе главы муниципального образования» и «О местном самоуправлении в Псковской области».

«Как будет формироваться конкурсная комиссия? Как вы определите, насколько человек знает Конституцию и законодательство?» - поинтересовался депутат Андрей Маковский.

Елена Тимашова ответила, что конкурсная комиссия формируется в порядке, установленном федеральным законом №131-ФЗ. Она пояснила, что комиссия подготовит вопросы по тем законам, которые должен знать кандидат.

«Это своевременная инициативу. Время для такого решения пришло», — резюмировал председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов.

Комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект в двух чтениях на сессии 31 марта.