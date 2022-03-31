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Политика

Замглавы Пскова Александр Баев высказался об отмене двуглавой модели управления

01.04.2022 17:12|ПсковКомментариев: 0

Заместитель главы города Пскова, секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал отмену двуглавой модели управления областным центром.

«К этому решению отношусь двузначно. То, что надо было уходить от двуглавия, поддерживаю полностью. Но у нас остается назначение, а не прямые выборы мэра города. Мы все-таки больше настаивали на том, чтобы народ имел право и возможность избрать того человека, которого считает более достойным на эту должность. В данный момент у нас получается прямое назначение, которое будет зависеть от решения губернатора и выше. По сути ничего не меняется. У нас как было назначение, не зависящее от народа по решению всех жизненно важных вопросов, так и остается. Я остаюсь приверженцем того, чтобы мэра избирало население Пскова», – отметил Александр Баев.

Большим плюсом он считает, что теперь в руках одного человека будут все рычаги управления, связанные с жизнедеятельностью города.

«У нас зачастую на эти должности назначаются люди, которые совершенно не имеют отношения к нашему городу. И это самое ужасное. Мы всегда жалуемся, что у нас нехватка кадров. Но мы создаем все условия, чтобы эти кадры просто-напросто уезжали из города. Мы не даем возможность жителям города реализоваться в самоуправлении. Только тот человек, который родился здесь, живет здесь, всегда будет радеть за процветание и благополучие города. Потому что он будет понимать, что останется здесь жить и будет смотреть каждый день в глаза избирателей, будет отвечать за то, что он содеял», – считает депутат Псковской городской думы от КПРФ.

«Вопрос демократии здесь остается за рамками. Ее мы полностью отметаем. Я считаю, идет прямое назначение именно сверху. Здесь выигрывает только сама управленческая структура, которая будет главенствовать в городе. А жители в этой модели будут проигрывать», –  сказал он.

Напомним, 30 марта депутаты от партии «Единая Россия» областного Собрания обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым новую систему управления Пскова. Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.

31 марта областное Собрание отменило двуглавую модель управления Псковом. 

Теги: #псков #КПРФ #Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Изменение модели управления Псковом Замглавы Пскова Александр Баев высказался об отмене двуглавой модели управления Такие перемены сегодня назрели — Александр Котов об отмене двуглавой модели управления Псковом Региональный парламент отменил двуглавую модель управления Псковом Дмитрий Барабанов допустил распространение новой системы управления на районы Экс-мэр Пскова Михаил Хоронен поддержал идею единоначалия в управлении городом Елена Полонская станет советником губернатора по социальным вопросам Олег Брячак: Лучше постепенно перейти к прямым выборам мэра Алексей Севастьянов: От изменения системы управления Псковом выиграют граждане О необходимости проводить прямые выборы мэра заявил Артур Гайдук Усекновение главы Законодательный комитет областного Собрания одобрил новшества в избрании главы Пскова Единороссы областного Собрания обсудили с губернатором новую систему управления Пскова
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