Политика

Александр Борисов: Изменение системы управления Псковом увеличит степень ответственности губернатора

Изменение системы управления Псковом повлечет дополнительную ответственность для губернатора Псковской области. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

«В логике принимаемых в последнее время законов, на мой взгляд, действительно происходит некая централизация и ориентировка, в том числе муниципальной власти, на губернатора. По факту это отражает сложившуюся действительность. Здесь сложно дать оценку заранее, надо посмотреть, как эта система сработает. Но, в любом случае, депутатский корпус остается, парламент города будет работать, общественные институты будут работать, поэтому я думаю, что тут вопрос контроля, в том числе, за существующей властью и моделью. Понятно, что это будет дополнительная ответственность, в том числе и губернатора перед гражданами», - сказал Александр Борисов.

По его мнению, часть ответственности будет нести и секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов. «"Единая Россия" никогда не снимает с себя ответственности и практически всегда солидарна (в плане ответственности) по принятию решений с властью», - подчеркнул заместитель руководителя фракции партии в Государственной Думе.