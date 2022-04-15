Политика

Денис Иванов: Прошлый год стал уникальным в части исполнения бюджета Пскова

2021 год стал уникальным в части исполнения бюджета Пскова. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов.

«Впервые у нас такие цифры, обычно у нас порядка 90% исполнения, в этом году почти сотка. Это уникальный год по исполнению. Этого удалось достичь благодаря команде Бориса Андреевича (Елкина, главы администрации города Пскова — ред.). С ним приятно и комфортно работать, все вопросы решаются очень оперативно, не зря его хвалили на сегодняшней сессии», - отметил Денис Иванов.

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Он также оценил идею Бориса Елкина тратить сэкономленные бюджетные средства на посадку деревьев в Пскове осенью. По его мнению, вопрос особенно актуален в связи с тем, что в 2022 году в Пскове планируют спилить большое количество деревьев, признанных аварийными. «Обязательно должны быть компенсационные посадки, чтобы легкие города не исчезали», - подчеркнул Денис Иванов.

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Кроме того, депутат отметил, что будет ходатайствовать о включении двух домов, находящихся на территории округа №15, в областную адресную программу переселения из аварийного жилья. О ее реализации в городе Пскове на сессии городской Думы также сообщил Борис Елкин.

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Одним из центральных вопросов на сессии стало назначение публичных слушаний по изменению модели управления городом. Документ пока формируется, в него вносят корректировки на основе высказанных предложений и замечаний. Денис Иванов при этом заметил, что, по его мнению, серьезных изменений в проект закона вносить не нужно.

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«Сегодня прозвучало много разных предложений, у меня вопросов нет. Если фантазировать при написании закона о тех случаях, которые могут произойти в будущем, можно это делать бесконечно. Мое мнение: у нас есть базовый документ, а вносить в него изменения, наверное, уже лучше по ходу дела», - выразил свою точку зрения депутат.