Политика

Депутаты гордумы оценили работу Елены Полонской на посту главы Пскова

Депутаты Псковской городской Думы оценили работу Елены Полонской на посту главы Пскова. Об этом с сессии гордумы, которая проходит 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат гордумы Григорий Стороненков выразил надежду, что период, в который Елена Полонская была главой Пскова, останется в истории города временем открытости, любви и мудрости.

Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Денис Иванов отметил, что расставаться всегда тяжело. «Во всем всегда надо искать хорошее. У вас теперь появится хорошая возможность наслаждаться жизнью. Работа главы несет определенные обязательства и ограничения, морально и физически тяжело», - заметил он.

Лидер фракции КПРФ в гордуме Александр Баев указал, что шестой созыв оказался плодовитым на события. «Выбирали двух глав города, двух глав администраций, заслушали последние доклады главы города и главы администрации по отдельности. Вами была проведена большая работа, многое получилось. Вы прилагали максимум усилий. Спорили — это нормальная рабочая обстановка», - отметил он.

Елена Полонская в свою очередь пожелала депутатам удачи и плодотворной работы с псковичами, а также сохранить веру в людей. Она указала на то, что большой труд - оставаться самим собой. «Недавно поймала себя на мысли, что разучилась мечтать. Оказывается, это тоже труд», - добавила она.