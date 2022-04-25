Политика

Сергей Гаврилов прокомментировал свое назначение исполняющим полномочия главы Пскова

Исполняя полномочия ​главы города Пскова, считаю важным сохранить самые лучшие наработки и скорректировать слабые моменты в работе представительного органа муниципального образования «Город Псков», заявил в интервью Псковской Ленте Новостей и. п. главы областного центра Сергей Гаврилов.

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По его словам, необходимо наладить работу с руководителями всех фракций Псковской городской Думы и​ в режиме диалога привести Устав муниципального образования «Город Псков» в соответствие с Федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления.

В настоящее время правовая служба гордумы готовит таблицу поступивших предложений и замечаний депутатов к проекту Устава муниципалитета. 18 мая, напомнил Сергей Гаврилов, будут организованы публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав, затем, с учетом высказанных предложений, его рассмотрят депутаты.

«Депутаты​ ведут активную работу в округах. ​В мае состоятся встречи депутатов с ветеранами, торжественные митинги и мероприятия, ​ приуроченные к празднованию Дня Победы, - отметил Сергей Гаврилов. - Депутатский корпус накопил опыт за время 6-го созыва и ​ работает слаженно над вопросами повестки дня». ​