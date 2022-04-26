Политика

Анатолий Копосов обвинил Дмитрия Михайлова во вранье и беспробудном пьянстве

Помощник председателя Псковского областного Собрания депутатов, экс-член КПРФ Анатолий Копосов рекомендовал секретарю Псковского обкома КПРФ, руководителю партийной фракции в региональном парламенте Дмитрию Михайлову «не рассказывать сказки».

Анатолий Копосов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Напомним, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Дмитрий Михайлов указал на то, что Анатолий Копосов в нарушение устава КПРФ создавал «фракцию» в Псковском городском отделении партии, и на протяжении последних двух лет письменно предоставлял недостоверные сведения в центральный комитет о положении дел в областном и городском отделениях КПРФ.

«Почему недостоверные сведения? Он врет. Наглым образом. Это фактически наглая ложь. Я никакую фракцию не создавал. Это отдельные коммунисты возмущены его поведением, беспробудным пьянством. Фактически, это нарушает устав. Поэтому переворачивает с ног на голову. Чем он это подтверждает? Фактически, ЦКРК прислали специально сюда по нашим письмам представителя, который рассматривал заявления коммунистов; и не "фракционщиков", а тех, у кого стаж 40-50 лет. Вот так. Поэтому пусть он не идет к вам рассказывать сказки, а едет в Центральный комитет и рассказывает об этом», — выразил свою точку зрения Анатолий Копосов.

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Он отметил, что вышел из КПРФ на основании того, что «Михайлов и компания оболгали» его и других коммунистов. Анатолий Копосов рассказал, что в первичной организации, которой он руководил, зарегистрированы ветераны партии, создававшие областную партийную организацию. «Городской комитет партии под его руководством лишил нашу организацию, вопреки уставу, права выдвинуть своих кандидатов в городской комитет партии и делегатов на областную конференцию. Устроили травлю. После этого происшествия я подал заявление, чтобы не страдали коммунисты, которые готовы дальше с ним работать и прочее», — поделился он.

Анатолий Копосов добавил, что не знает, выйдет ли еще кто-то из состава КПРФ вслед за ним.

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Напомним, в начале апреля Анатолий Копосов стал помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова («Единая Россия»). Впоследствии он вышел из КПРФ.