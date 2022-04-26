Политика

Псковский обком КПРФ озвучил обвинения в адрес бывшего однопартийца Анатолия Копосова

Секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал подробности выхода из партии бывшего вице-спикера регионального парламента, одного из самых опытных коммунистов Псковской области Анатолия Копосова.

«Мы были поставлены перед фактом», — отметил Дмитрий Михайлов. Он сообщил, что 19 апреля состоялся пленум городского комитета, на котором рассмотрели вопросы, в том числе и организационные, касающиеся Анатолия Копосова.

«Копосов в нарушение пункта 2.5 устава КПРФ создавал "фракцию" в Псковском городском отделении КПРФ, и на протяжении последних двух лет письменно предоставлял недостоверные сведения в центральный комитет партии о положении дел в Псковском областном и городском отделениях КПРФ. Доводы и информация Копосова о неудовлетворительном состоянии дел, о грубых нарушениях устава КПРФ руководителями, в том числе и мной, не подтвердились. У нас была проверка контрольно-ревизионной комиссии, были проверки Псковского областного отделения КПРФ по уставной и финансовой деятельности. Проверки нарушений не выявили. Одновременно с этим эта "фракция" внутри обкома самоустранилась от партийной работы, от жизни партии, не участвовала в партийных мероприятиях в прошлом году», — поделился Дмитрий Михайлов.

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О том, что Анатолий Копосов стал помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова («Единая Россия»), руководству областного отделения КПРФ стало известно из сообщения Псковской Ленты Новостей, обратил внимание гость студии. Такая кадровая новость, по словам Дмитрия Михайлова, была «переломным моментом». Коммунисты считают, что подобное подчинение «неприемлемо» для партийца.

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На пленуме Анатолию Копосову предлагали отказаться от статуса помощника председателя областного Собрания, продолжил он. «Данное поручение было не выполнено. У нас есть опасения, что это в целом отразится на организационно-кадровой работе партии и репутации областного отделения. 19 апреля Псковский горком в соответствии с пунктом 2.11 устава КПРФ принял решение исключить Копосова, состоящего на учете в псковском городском отделении, из рядов КПРФ. Это было единогласно», — подчеркнул он.

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Напомним, делая заявление о выходе из партии, Анатолий Копосов заявил о нарушении устава КПРФ, что, по его мнению, может привести к тому, что коммунисты Пскова окажутся вне избирательного процесса и не смогут выдвинуть кандидатов. Дмитрий Михайлов, комментируя данный вопрос, сообщил, что профильные комиссии «вникли в его заявление». «Откуда он взял эту информацию, если он сам принимал участие? Голосовал так, как положено, по уставу. Трудно комментировать, почему он делал такие заявления и какие цели преследовал, или чье поручение выполнял. Не знаю. Не могу ничего сказать», — отметил он.

По его мнению, опасности в этом для потенциальных кандидатов от КПРФ на выборах нет. «Проверки прошли, все в соответствии с нормами устава», — подчеркнул Дмитрий Михайлов.

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Гость студии отметил, что коммунисты - член ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин и бывший заместитель председателя областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов не комментировали выход Анатолия Копосова из партии. «Владимир Степанович Никитин находится в Москве. Бубнов Геннадий Николаевич вчера присутствовал на партийной собрании в первичном партийном отделении. Я так понимаю, что они приняли это по факту, никаких комментариев не делали», — сообщил он.

Дмитрий Михайлов выразил надежду, что вслед за Анатолием Копосовым никто не выйдет из партии. В противном случае он будет отговаривать однопартийцев от такого шага. «Я за то, чтобы мы были большой дружной командой. Есть разногласия в точках зрения, но мы же одна большая партия», — сказал он.

По его словам, внутри обкома нет никаких групп. «У нас есть демократический централизм, где меньшинство может предлагать свои конкретные идеи, замыслы, но всегда все подчинено голосованию. Если большинство поддержало определенную точку зрения, значит, все от А до Я должны выполнять поставленные задачи, стремиться к этому», — резюмировал Дмитрий Михайлов.