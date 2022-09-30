Политика

Псковский губернатор о выступлении Путина: Президент назвал вещи своими именами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал подписание договоров о вступлении в состав России территорий Луганской народной Республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей и речь президента России Владимира Путина. Видео с комментарием главы региона опубликовал официальный Telegram-канал области.

Видео: официальный Telegram-канал Псковской области

«Было очень мощно, зал несколько раз и скандировал, и стоя аплодировал. Наш президент очень точно, фундаментально и откровенно назвал вещи своими именами, сказал, за что мы боремся, за что воют наши ребята», - отметил Михаил Ведерников.

По его мнению, сегодня произошло историческое событие: «Четыре региона вошли в состав Российской Федерации. Для нас это особенно значимо, потому что мы взяли шефство над Бериславским районом Херсонской области. Теперь будем помогать нашим друзьям, коллегам вместе с федеральным центром».