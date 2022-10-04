Политика

Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района

Двухдневное голосование организуют на досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Такое решение приняли по итогу заседания Избирательной комиссии Псковской области, которое прошло сегодня, 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

Ранее председатель облизбиркома Игорь Сопов заявлял, что необходимость проведения досрочных выборов главы Пушкиногорского района в несколько дней Избирательная комиссия Псковской области обсудит с региональным управлением Роспотребнадзора.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.