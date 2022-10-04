Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района

Двухдневное голосование организуют на досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Такое решение приняли по итогу заседания Избирательной комиссии Псковской области, которое прошло сегодня, 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.
Ранее председатель облизбиркома Игорь Сопов заявлял, что необходимость проведения досрочных выборов главы Пушкиногорского района в несколько дней Избирательная комиссия Псковской области обсудит с региональным управлением Роспотребнадзора.
До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.