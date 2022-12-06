Политика

Губернатор назвал Андрея Турчака и владыку Тихона большими партнёрами Псковской области

Большие партнёры Псковской области — первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Недавно на форуме СМИ один наш гость сказал, что в Псковской области есть уникальный триумвират: губернатор, Андрей Анатольевич (Турчак - ред.) и владыка (митрополит Тихон - ред.). Наверное, во многом благодаря слаженной, системной, доверительной, открытой, заинтересованной совместной работе нам удаётся выходить на достаточно сложные и эксклюзивные для регионов решения», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что Псковская область должна быть благодарна и президенту, и правительству за то, что, несмотря на непростую сложившуюся ситуацию, ни одна федеральная программа в регионе не была свёрнута.