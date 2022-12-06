Губернатор назвал Андрея Турчака и владыку Тихона большими партнёрами Псковской области

Большие партнёры Псковской области — первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что Псковская область должна быть благодарна и президенту, и правительству за то, что, несмотря на непростую сложившуюся ситуацию, ни одна федеральная программа в регионе не была свёрнута.