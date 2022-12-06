Политика

Главным достижением за пять лет работы в Псковской области поделился Михаил Ведерников

Главным достижением за пять лет работы в Псковской области губернатор Михаил Ведерников назвал включение в работу по развитию региона волонтеров, НКО, общественников и неравнодушных людей. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Неблагодарное дело ставить себе оценки. Если коротко, нам удалось сделать так, что гражданское общество в Псковской области – наши волонтеры, НКО, общественники и неравнодушные люди – включились в работу по развитию региона. Наверное, это самое главное. Очень большая часть людей перестали быть просто сторонними зрителями. Для нас это колоссальная поддержка и помощь», – отметил Михаил Ведерников.

Также правительству области удалось значительно увеличить бюджет.

«Мы начинали с 26 млрд рублей, этот год закончен с цифрой значительно больше, чем 50 млрд рублей. Важные задачи мы решили, но точка еще не поставлена. Будем работать над повышением транспортной доступности Псковской области: "Ласточки", новое сообщение, прямой автобус в Витебском, аэропорт», – добавил гость студии.

Кроме того, продолжается деятельность в дорожной сфере. «Как вы знаете, Псковская область - родина движения "Убитые дороги". 29% дорог региона было в нормативном состоянии. Выходим на 40%», – пояснил губернатор.