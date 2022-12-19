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Политика

Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора

19.12.2022 14:14|ПсковКомментариев: 0

Партия «Яблоко» не планирует выдвигать своего кандидата для участия в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Федерального политического комитета партии «Яблоко», председатель Псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг.

Он напомнил, что для участия в выборах губернатора кандидаты должны пройти муниципальный фильтр, то есть для выдвижения на выборы кандидат должен получить поддержку от действующих в регионе и отдельных районах области депутатов. Глава псковского «Яблока» заметил, что партия имеет немногочисленное количество своих представителей в органах представительной власти, в связи с чем, по его мнению, после процедуры сбора подписей участие кандидата от «Яблока» в избирательной кампании прекратится, поскольку он не пройдёт муниципальный фильтр. 

«Если рассматривать участие в выборах не как испытание муниципального фильтра, а как выбор работать губернатором, нести соответствующую ответственность, то все губернаторы в Российской Федерации на сегодняшний день не имеют возможности для политической самостоятельности, они вынуждены во всех деталях нести политику президента Путина. Партия "Яблоко" не поддерживает политику президента Путина, поэтому наш кандидат не найдет себе место в действующей системе власти», - добавил Лев Шлосберг и отметил, что решение о выдвижении либо невыдвижении кандидата в губернаторы будет приниматься региональным советом весной будущего года. 

Напомним, ранее действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что планирует пойти на второй губернаторский срок.

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович председатель Псковского регионального отделения «Яблока»
Теги: #губернатор #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Губернаторские выборы - 2023» Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора «Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области «Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники
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