Политика

Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора

Партия «Яблоко» не планирует выдвигать своего кандидата для участия в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Федерального политического комитета партии «Яблоко», председатель Псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг.

Он напомнил, что для участия в выборах губернатора кандидаты должны пройти муниципальный фильтр, то есть для выдвижения на выборы кандидат должен получить поддержку от действующих в регионе и отдельных районах области депутатов. Глава псковского «Яблока» заметил, что партия имеет немногочисленное количество своих представителей в органах представительной власти, в связи с чем, по его мнению, после процедуры сбора подписей участие кандидата от «Яблока» в избирательной кампании прекратится, поскольку он не пройдёт муниципальный фильтр.

«Если рассматривать участие в выборах не как испытание муниципального фильтра, а как выбор работать губернатором, нести соответствующую ответственность, то все губернаторы в Российской Федерации на сегодняшний день не имеют возможности для политической самостоятельности, они вынуждены во всех деталях нести политику президента Путина. Партия "Яблоко" не поддерживает политику президента Путина, поэтому наш кандидат не найдет себе место в действующей системе власти», - добавил Лев Шлосберг и отметил, что решение о выдвижении либо невыдвижении кандидата в губернаторы будет приниматься региональным советом весной будущего года.

Напомним, ранее действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что планирует пойти на второй губернаторский срок.