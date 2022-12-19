Политика

Рейтингомер: круговорот чиновничьих кадров, школы на дистанте и конопля как панацея

Салют! С вами Господин Рейтингомер - и сегодня я в печали. Закончился мундиаль, точку поставил невероятный финал: какие страсти бушевали, какие люди играли! Вот и грущу: мне бы переквалифицироваться в футбольные обозреватели и Месси с Мбаппе на своем измерительном приборчике измерять, а не блеклые проявления региональной политической жизни.

Но что есть - начинаем еженедельный обзор. Шкала у нас пятибалльная, плюсом отмечаются действия, которые принесли положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Елена Пилипенко

Минус пять сегодня получает председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

И всё из-за непрекращающегося потока жалоб жителей Псковской области на ход социальной догазификации.

Судя по тому, что люди пишут с мест, своей остроты проблема не теряет, и вынесенный областными депутатами диагноз «Программа догазификации в 2022 году провалена», увы, всё так же актуален.

-4 Галина Неваленная

Минус четыре ставим главному врачу Псковской городской поликлиники, депутату городской Думы Галине Неваленной.

Причина - в многочисленных жалобах жителей областного центра в соцсетях на то, как оказывается помощь в условиях роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По словам очевидцев, в поликлинике наблюдаются огромные очереди, в которых вынуждены сидеть заболевшие люди, счет ожидания приема у врача идет на часы и т.д.

-3 Вера Баданина

Минус три ставим председателю областного комитета по ветеринарии Вере Баданиной. И всё из-за нашумевшей истории с ребенком, укушенным в Пскове бездомной собакой. Мальчик получил телесные повреждения, до сих пор боится животных, не может забыть перенесенный стресс. Ввиду того, что обязанности по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев возложены на областной комитет по ветеринарии и подведомственные ему учреждения, суд взыскал с комитета компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 30 тысяч рублей. Справедливости ради отмечу, что в комитете по ветеринарии с таким решением не согласны и оспорят его.

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-2 Елена Припутенко

Минус два получает руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Припутенко. Как известно, это ведомство в условиях роста заболеваемости ОРВИ и гриппом выступило инициатором введения «дистанционки» в учреждениях образованиях - и вот тут отмечаем общественную реакцию. Судя по взорвавшимся соцсетям, необходимость принятия такого решения для многих наших сограждан отнюдь не очевидна. Тем более, что, как убеждены многие родители, наши школы, как и раньше, не готовы к полноценному обучению в таком дистанционном формате.

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-1 Игорь Романов

Кто о чем, а Игорь Романов из «Партии роста» о... конопле. Как заладил давным-давно, что «выращивание технических сортов конопли для Псковской области может стать панацеей», так и не слазит с этой, несколько двусмысленной, темы, продолжает ее муссировать с упорством, достойным лучшего применения.

Причем, с точки зрения логики, это занятие представляется бесперспективным и даже вредным для начинающего политика.

Или неужели, по мнению господина Романова, конопляные перспективы - это самая актуальная тема, которая беспокоит жителей районов, где он постоянно выдвигается на выборы? В общем, пора бы сменить пластинку и быть ближе к людям.

0 Геннадий Иойлев

А теперь новость на тему круговорота управленческих кадров. Не так давно мы говорили об уходе с поста руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадия Иойлева. Так вот, он, в прошлом учитель и директор школ, нашелся-таки - в кресле начальника управления образования администрации Пскова. Раньше его занимала Анна Кузыченко, однако по осени она покинула этот пост. Посмотрим, как у господина Иойлева пойдет на новом месте - пока нейтральная оценка.

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+1 Татьяна Пасман

В области и региональной столице готовятся принять бюджеты на следующий год. Многие депутаты воспользовались возможностью внести свои предложения в проекты финансовых документов. И здесь следует отметить депутата Псковской гордумы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман.

Она внесла 5 поправок к проекту бюджета города.

Предложения касаются вопросов освещения Пскова, его озеленения и благоустройства, сохранения культурного наследия, а также профилактики ВИЧ. Отмечаем активность госпожи Пасман и заносим плюс один в ее депутатский дневник.

+2 Наталия Соколова

Плюс два заслужила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Ранее она выступила с предложением ограничить розничную продажу подросткам зажигалок и газовых баллончиков. Идея нашла поддержку у депутатов областного Собрания.

Соответствующую законодательную инициативу подготовил парламентский комитет по труду и социальной политике. Отметим, что необходимость введения ограничительных мер возникла из-за распространения в подростковой среде новой разновидности токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается вдыханием углеводородных сжиженных газов.

+3 Светлана Мельникова

Строчкой выше расположилась директор Псковского государственного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Под ее руководством в этом учреждении культуры наведен порядок, завершена реставрация дома Фан-дер-Флита, проведено множество интересных и ярких выставок, получила свое развитие работа по многим другим направлениям.

Главное: с приходом Светланы Мельниковой Псковский музей наконец-то перестал быть источником скандальных новостей. Помимо прочего, отмечаем открытость нового руководителя в отношениях с региональными СМИ.

+4 Дмитрий Быстров

Плюс четыре получает глава Островского района Дмитрий Быстров.

Мы и прежде отмечали успехи этого муниципального руководителя, а на минувшей неделе стало известно: Островский район стал лидером в Псковской области по показателям реализации национальных проектов по итогам 2022 года.

Благодаря высокому результату островичи в следующем году получат дополнительные средства для развития района.

+5 Татьяна Баринова

Максимально высокую оценку ставим в этот раз вице-губернатору, руководителю комитета по финансам Татьяне Бариновой. Дело в том, что финансовый комитет регионального правительства заключил дополнительное соглашение с Министерством финансов о предоставлении Псковской области кредита из федерального бюджета для погашения существующих кредитных обязательств. Планируется, что уже в ближайшие дни его утвердят законом области.

В итоге, во-первых, регион получит экономию около полумиллиарда в год, а, во-вторых, таким образом псковские власти выполнили поручение президента.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Не устаю повторять, что здесь звучит субъективное мнение автора. В следующий раз встретимся через неделю.