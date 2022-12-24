Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 12.00 составила 5,65%

Явка на выборах главы Пушкиногорского района по состоянию на 12.00 24 декабря составила 5,65%, проголосовали 396 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области
Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали сегодня, 24 декабря, голосование будет идти два дня и завершится 25 декабря. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00. Численность избирателей - 7 009 человек.
Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.
Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: