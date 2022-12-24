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Политика

Игорь Сопов оценил текущую явку на выборах главы Пушкиногорского района

24.12.2022 14:36|ПсковКомментариев: 0

Явка на досрочных выборах главы Пушкиногорского района на настоящий момент неплохая. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Явка избирателей на 12.00 была 5,65%. В принципе, это неплохо для Пушкиногорского района и для выборов такого уровня. Сегодня ещё и погода хорошая здесь, в Пушкинских Горах. Нет сильного мороза, светит Солнце, поэтому избиратели идут на участки для голосования», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что все участки на территории муниципалитета открылись вовремя в штатном режиме в 8.00, по состоянию на 14.00 жалоб на проведение выборов не поступало, нарушений не зафиксировано.

«Также с утра многие участковые избирательные комиссии отправились на выездное голосование, чтобы предоставить возможность проголосовать жителям отдалённых населённых пунктов. Ещё пару дней назад здесь активно работал "Псковавтодор", чистили дороги, чтобы можно было добраться избирательным комиссиям. Вчера мы объехали почти все избирательные участки, проблем не было. Снег убрали, поэтому здесь, я думаю, проблем не будет», - добавил Игорь Сопов. 

Двухдневное голосование, продолжил он, сделано именно для того, чтобы сегодня, 24 декабря, участковые избирательные комиссии смогли выехать во все отдалённые населённые пункты. «Их много, и почти в каждый нужно заехать. Завтра комиссии будут работать в основном по Пушкинским Горам и непосредственно в помещениях для голосования», - заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали сегодня, 24 декабря, голосование будет идти два дня и завершится 25 декабря. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00. Численность избирателей - 7 009 человек.

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова. 

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:

  • Андрея Маковского («Новые люди»), 
  • Александра Коваленко (ЛДПР),
  • Оксану Филиппову «Единая Россия», 
  • Игоря Романова «Партия роста». 
Теги: #Пушкинские Горы #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 Игорь Сопов оценил текущую явку на выборах главы Пушкиногорского района Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 15.00 превысила 12% Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 12.00 составила 5,65% Оксана Филиппова отдала свой голос на выборах главы Пушкиногорского района Дед Мороз со Снегурочкой проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района Стартовали досрочные выборы главы Пушкиногорского района На финише выборного марафона Самовыдвиженец не смог оспорить решение пушкиногорской ТИК в областном суде Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку Ещё двух кандидатов зарегистрировали на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов стал зарегистрированным кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Оксану Филиппову зарегистрировали кандидатом на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района «Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пушкиногорского района Кандидат от ЕР подала документы в ТИК для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногоского района Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района Коммунисты не будут участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района Экс-соратника Максима Сурайкина выдвинут на выборы главы Пушкиногорского района «Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
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