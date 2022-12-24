Политика

Игорь Сопов оценил текущую явку на выборах главы Пушкиногорского района

Явка на досрочных выборах главы Пушкиногорского района на настоящий момент неплохая. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Явка избирателей на 12.00 была 5,65%. В принципе, это неплохо для Пушкиногорского района и для выборов такого уровня. Сегодня ещё и погода хорошая здесь, в Пушкинских Горах. Нет сильного мороза, светит Солнце, поэтому избиратели идут на участки для голосования», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что все участки на территории муниципалитета открылись вовремя в штатном режиме в 8.00, по состоянию на 14.00 жалоб на проведение выборов не поступало, нарушений не зафиксировано.

«Также с утра многие участковые избирательные комиссии отправились на выездное голосование, чтобы предоставить возможность проголосовать жителям отдалённых населённых пунктов. Ещё пару дней назад здесь активно работал "Псковавтодор", чистили дороги, чтобы можно было добраться избирательным комиссиям. Вчера мы объехали почти все избирательные участки, проблем не было. Снег убрали, поэтому здесь, я думаю, проблем не будет», - добавил Игорь Сопов.

Двухдневное голосование, продолжил он, сделано именно для того, чтобы сегодня, 24 декабря, участковые избирательные комиссии смогли выехать во все отдалённые населённые пункты. «Их много, и почти в каждый нужно заехать. Завтра комиссии будут работать в основном по Пушкинским Горам и непосредственно в помещениях для голосования», - заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

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Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали сегодня, 24 декабря, голосование будет идти два дня и завершится 25 декабря. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00. Численность избирателей - 7 009 человек.

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: