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Политика

Игорь Сопов: Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании

25.12.2022 21:51|ПсковКомментариев: 0

Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Это классический пример хорошей избирательной кампании, которую показала избирательная комиссия Пушкиногорского района. Она профессионально отработала при подготовке кампании, при информировании избирателей. <…> Мы максимально информировали жителей как проголосовать, и вот вам результат – отличная избирательная кампания», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что за два дня голосования в Избирательную комиссию Псковской области не поступило ни одной жалобы на проведение выборов. Помимо профессиональной работы территориальной избирательной комиссии, по мнению Игоря Сопова, этому поспособствовало и отсутствие на избирательных участках наблюдателей от оппозиционных партий из других регионов.

«Я ещё связываю это с тем, что наблюдатели, которые приезжают у нас от различных политических партий, в основном – от оппозиционных, из Петербурга, из Москвы, в этот раз участие в выборной кампании не принимали. И как только они не принимали участие в выборной кампании, кампания проходит спокойно, ровно, никаких проблем не возникает. Мы не отбиваемся от постоянных необоснованных нападок, необоснованных обвинений в каких-то фальсификациях. И не участвуем в судебных разбирательствах», - заметил глава регионального облизбиркома.

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Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек.

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова. 

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:

  • Андрея Маковского («Новые люди»), 
  • Александра Коваленко (ЛДПР),
  • Оксану Филиппову «Единая Россия», 
  • Игоря Романова «Партия роста». 
Теги: #пушкиногорский район #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 Игорь Сопов: Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании Явка на выборах главы Пушкиногорского района составила почти 35% Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 18.00 составила более 33% Завершились досрочные выборы главы Пушкиногорского района Более 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района Явка на выборах главы Пушкиногорского района приближается к 25% Георгий Василевич принял участие в выборах главы Пушкиногорского района Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 10.00 превысила 20% Игорь Сопов оценил текущую явку на выборах главы Пушкиногорского района Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 15.00 превысила 12% Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 12.00 составила 5,65% Оксана Филиппова отдала свой голос на выборах главы Пушкиногорского района Дед Мороз со Снегурочкой проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района Начался второй день голосования на выборах главы Пушкиногорского района Избирательные участки закрылись в Пушкиногорском районе, явка приблизилась к 20% Стартовали досрочные выборы главы Пушкиногорского района На финише выборного марафона Самовыдвиженец не смог оспорить решение пушкиногорской ТИК в областном суде Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку Ещё двух кандидатов зарегистрировали на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов стал зарегистрированным кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Оксану Филиппову зарегистрировали кандидатом на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района «Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пушкиногорского района Кандидат от ЕР подала документы в ТИК для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногоского района Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района Коммунисты не будут участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района Экс-соратника Максима Сурайкина выдвинут на выборы главы Пушкиногорского района «Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
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