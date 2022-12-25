Политика

Игорь Сопов: Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании

Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Это классический пример хорошей избирательной кампании, которую показала избирательная комиссия Пушкиногорского района. Она профессионально отработала при подготовке кампании, при информировании избирателей. <…> Мы максимально информировали жителей как проголосовать, и вот вам результат – отличная избирательная кампания», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что за два дня голосования в Избирательную комиссию Псковской области не поступило ни одной жалобы на проведение выборов. Помимо профессиональной работы территориальной избирательной комиссии, по мнению Игоря Сопова, этому поспособствовало и отсутствие на избирательных участках наблюдателей от оппозиционных партий из других регионов.

Смотрите также Явка на выборах главы Пушкиногорского района составила почти 35%

«Я ещё связываю это с тем, что наблюдатели, которые приезжают у нас от различных политических партий, в основном – от оппозиционных, из Петербурга, из Москвы, в этот раз участие в выборной кампании не принимали. И как только они не принимали участие в выборной кампании, кампания проходит спокойно, ровно, никаких проблем не возникает. Мы не отбиваемся от постоянных необоснованных нападок, необоснованных обвинений в каких-то фальсификациях. И не участвуем в судебных разбирательствах», - заметил глава регионального облизбиркома.

Смотрите также Завершились досрочные выборы главы Пушкиногорского района

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек.

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

Смотрите также Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: