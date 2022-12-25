Игорь Сопов: Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании

Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Он отметил, что за два дня голосования в Избирательную комиссию Псковской области не поступило ни одной жалобы на проведение выборов. Помимо профессиональной работы территориальной избирательной комиссии, по мнению Игоря Сопова, этому поспособствовало и отсутствие на избирательных участках наблюдателей от оппозиционных партий из других регионов.
«Я ещё связываю это с тем, что наблюдатели, которые приезжают у нас от различных политических партий, в основном – от оппозиционных, из Петербурга, из Москвы, в этот раз участие в выборной кампании не принимали. И как только они не принимали участие в выборной кампании, кампания проходит спокойно, ровно, никаких проблем не возникает. Мы не отбиваемся от постоянных необоснованных нападок, необоснованных обвинений в каких-то фальсификациях. И не участвуем в судебных разбирательствах», - заметил глава регионального облизбиркома.
Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек.
Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.
Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: