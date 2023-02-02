Политика

Депутаты Опочецкого района поддержали реформу местного самоуправления

Депутаты Собрания Опочецкого района седьмого созыва в ходе очередной 4-й сессии дали согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав района, в Опочецкий муниципальный округ. Решение опубликовано на сайте Опочецкого района.

В состав муниципального округа войдут город Опочка, а также Болгатовская, Варыгинская, Глубоковская и Пригородная волости. Административным центром останется город Опочка. Теперь депутаты обратятся к губернатору Псковской области с предложением внести соответствующий проект в Псковское областное Собрание депутатов в порядке законодательной инициативы.

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Ранее сообщалось, что с инициативой провести муниципальную реформу выступили главы Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского, Невельского, Красногородского, Локнянского и Опочецкого районов.

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Подробнее об особенностях трансформации районов в муниципальные округа в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказывала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова.