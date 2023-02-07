Политика

Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям

Муниципальная реформа приблизит органы местного самоуправления к жителям Псковской области. Об этом заявила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не отдаляем органы местного самоуправления от жителей, а наоборот, приближаем. На месте ликвидированных муниципальных образований сельских поселений будут сохраняться администрации. Они будут работать как территориальные отделы по работе с волостями. В них будут находиться те же составы муниципальных служащих, которые трудятся там сейчас. Они будут освобождены от бюрократии, у них появится возможность заниматься непосредственно хозяйственными вопросами: дорогами, освещением, водоснабжением», – пояснила Елена Тимашова.

Она также отметила, что правительство Псковской области и муниципальное сообщество региона выработали консолидированную позицию о том, что вся организация сохраняется на местах. Более того, в бывших администрациях сельских поселений появится возможность оказывать дополнительные услуги, которые раньше не могли, например: получение разрешение на строительство.

Она также возразила позиции противников муниципальной реформы, которые утверждают, что «власть уходит» от органов МСУ.

«В законе об общих принципах организации органов МСУ нигде нет слова "власть". Органы должны хозяйствовать и управлять территорией. И когда территориальные отделы будут работать на управленческие функции, а не на издание большого количества муниципальных правовых актов, – это самое главное, что приближает и суть местного самоуправления и органы МСУ к жителям», – заключила гостья студии.

Напомним, с инициативой провести муниципальную реформу выступили главы Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского, Невельского, Красногородского, Локнянского и Опочецкого районов.

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