Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям

Муниципальная реформа приблизит органы местного самоуправления к жителям Псковской области. Об этом заявила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она также отметила, что правительство Псковской области и муниципальное сообщество региона выработали консолидированную позицию о том, что вся организация сохраняется на местах. Более того, в бывших администрациях сельских поселений появится возможность оказывать дополнительные услуги, которые раньше не могли, например: получение разрешение на строительство.
Она также возразила позиции противников муниципальной реформы, которые утверждают, что «власть уходит» от органов МСУ.
Напомним, с инициативой провести муниципальную реформу выступили главы Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского, Невельского, Красногородского, Локнянского и Опочецкого районов.