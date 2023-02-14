Политика

Игорь Сопов объяснил выбор в пользу двухдневного голосования в Пустошкинском районе

Выбор в пользу двухдневного голосования в Пустошкинском районе объяснил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM». Напомним, голосование на досрочных выборах главы Пустошкинского района будет проводиться в течение двух дней - 22 и 23 апреля.

«Мы сторонники того, чтобы сделать голосование максимально комфортным для наших избирателей. Мы делаем двухдневное голосование, потому что в субботу избирательная комиссия Пустошкинского района объедет все населенные пункты для того, чтобы там тоже могли проголосовать избиратели, у которых отсутствует избирательный участок. В субботу мы всех объезжаем, а в воскресение оставляем за собой право "телефона", когда нам звонят и просят проголосовать вне помещения. До 14 часов это можно будет сделать», - прокомментировал председатель областного избиркома.

Он также рассказал, как избирательная комиссия на досрочных выборах главы Пушкиногорского района в первый день голосования отработала выезды к избирателям, когда выпал сильный снег и расчистка дорог заняла не менее двух дней.

«Комиссия в течение двух дней непрерывно объезжала всех избирателей, которые попросили, чтобы к ним приехали. И ряд комиссий, останавливаясь на дороге, доходили пешком до населенных пунктов. Я еще раз повторюсь, что за один день это сделать нельзя. Мы берем два дня голосования и это наша принципиальная позиция - мы со всеми успеваем пообщаться и дойти. Для нас важна не жалоба политической партии, потому что она отстаивает свои конъюнктурные интересы, для нас важна благодарность избирателей, потому что мы им дали возможность проголосовать», - резюмировал Игорь Сопов.