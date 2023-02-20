Политика

Юрий Кравцов представит ЕР на досрочных выборах главы Пустошкинского района

Главы администрации городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов стал победителем предварительного голосования «Единой России» в Пустошкинском районе. Он представит партию на досрочных выборах главы района в апреле, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения ЕР Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Юрий Кравцов. Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Опытный, ответственный и грамотный управленец. Активно включен в развитие ТОСовского движения и реализацию инициативных проектов, координирует работу по сбору гуманитарной помощи нашим военным», - отозвался о победителе Александр Козловский.

Напомним, голосование будет проходить в течение двух дней – 22 и 23 апреля.