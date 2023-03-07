Федеральные игроки смогут составить конкуренцию Михаилу Ведерникову на выборах-2023 – Андрей Маковский

Федеральные игроки смогут составить конкуренцию действующему главе региона Михаилу Ведерникову на выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Такое мнение руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что партия «Новые люди» рассматривает свое участие в любой кампании только с ориентировкой на победу: «Это не просто взять, пройтись по дистанции, хвостом помахать и сказать, что все мы молодцы, все отработали. Нет, это всегда на победу».
«Если Владислав Даванков будет участвовать, мы нацеливаемся только на победу. В самом плохом случае - на второе место», - сказал Андрей Маковский.