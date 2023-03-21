Политика

Когда ЛДПР официально определится с кандидатом на пост губернатора, сообщил Антон Минаков

Когда ЛДПР официально определится со своим кандидатом на пост губернатора, сообщил координатор реготделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«От регионального отделения на Высший совет ЛДПР было представлено три кандидатуры: я – координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, координатор городского отделения, депутат городской Думы Сергей Литвиненко и заместитель регионального координатора Артем Васильев. Также у Высшего совета может быть свое видение и свои предложения по кандидатурам, но на данный момент мне о таковых неизвестно. Для окончательного выбора кандидатур после утверждения Высшего совета необходимо будет провести региональную конференцию по выдвижению кандидатов. Решение будет приниматься коллегиально с представителями партии от каждого района Псковской области. По моим ориентирам, это будет июль», – отметил лидер псковских либерал-демократов.

Антон Минаков также напомнил, что задача ЛДПР – отстаивать интересы избирателей, показывать работу, заслуживать доверие и переизбираться. «Задача, поставленная председателем партии как для Псковского регионального отделения, так и для других региональных отделений, это победа на ближайших выборах всех уровней и минимум выход на второе место, обойдя всех наших конкурентов по системной оппозиции», – добавил он.