Политика

Александр Котов: Я не сомневаюсь, что Михаил Ведерников победит на выборах

Уверенность в победе действующего главы региона Михаила Ведерникова на выборах губернатора Псковской области выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждый год в преддверии избирательной кампании мы собираемся здесь, чтобы зарядиться энергией, поучаствовать силу команды, поддержать друг друга, настроиться на серьезную кропотливую работу. Чтобы в следующие выборы все кандидаты "Единой России" одержали победу с высоким и достойным результатом. Избирательная кампания в этом году имеет особенности. Прежде всего, в сентябре предстоит избрать губернатора, еще одна особенность – после преобразования муниципальных образований будет образовано восемь муниципальных округов, в которых тоже пройдут выборы», – сказал спикер регионального парламента.

По словам Александра Котова, было бы трудно давать оценку работе команды губернатора после того, как ее дал президент.

«Президент оценивал не только исходя из того, что докладывал Михаил Юрьевич. У главы государства есть достаточно источников, чтобы посмотреть и оценить работу губернатора, как работали органы власти. Эта оценка была самой высокой, получен кредит доверия на будущее, который мы обязаны оправдать», – продолжил он.

Александр Котов подчеркнул, что абсолютное большинство присутствующих в зале - та команда, которую возглавляет губернатор.

«Михаил Юрьевич сказал не просто о том, что было сделано. Сказал о том, что мы планировали, практически все выполнено. Если что-то не сделано, поверьте, есть возможность и желание, все будет выполнено. Я нисколько не сомневаюсь, что Михаил Юрьевич одержит победу. Каждая галочка в бюллетени на предстоящих выборах – не только "спасибо" за проделанную работу, но и надежда на будущее, что это "спасибо" прозвучит не один раз», – заключил он.