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Политика

Единоросс Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района

23.04.2023 23:48|ПсковКомментариев: 0

Известны предварительные результаты выборов главы Пустошкинского района по итогу обработки 100% протоколов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Юрий Кравцов / «ВКонтакте»

Явка составила 40,29%. В выборах приняли участие 2629 человек — избирателей Пустошкинского района. Кандидатуру Юрия Кравцова («Единая Россия») поддержали 80,03% избирателей (2104 голоса), Станислава Янкевича (КПРФ) – 12,4% избирателей (326 голосов); Алексея Борисова (ЛДПР) – 4,07% избирателей (107 голосов); кандидатуру Елены Агаджановой (Партия Роста) – 1,75% избирателей  (46 голосов).

Ранее председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов отметил, что явка на досрочных выборах получилась достаточно высокой для муниципальной кампании. 

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Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября. 

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Теги: #Пустошка #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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