Единоросс Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района

Известны предварительные результаты выборов главы Пустошкинского района по итогу обработки 100% протоколов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Юрий Кравцов / «ВКонтакте»
Явка составила 40,29%. В выборах приняли участие 2629 человек — избирателей Пустошкинского района. Кандидатуру Юрия Кравцова («Единая Россия») поддержали 80,03% избирателей (2104 голоса), Станислава Янкевича (КПРФ) – 12,4% избирателей (326 голосов); Алексея Борисова (ЛДПР) – 4,07% избирателей (107 голосов); кандидатуру Елены Агаджановой (Партия Роста) – 1,75% избирателей (46 голосов).
Ранее председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов отметил, что явка на досрочных выборах получилась достаточно высокой для муниципальной кампании.
Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.
Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.