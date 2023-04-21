Политика

Виктор Остренко: Избрание глав муниципальных округов по конкурсу укрепит вертикаль власти

Избрание глав муниципальных округов на конкурсной основе создаст определенное взаимодействие разных ветвей власти и укрепит её вертикаль. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя принятый законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах.

«Порядок избрания главы муниципального образования предлагается проводить через конкурсную процедуру. Данный формат предполагает, что действующие депутаты Собрания округа будут голосовать за кандидатуру, которая пройдет конкурсный отбор точно так же, как в городе Пскове. На момент обсуждения муниципальной реформы мы много общались с коллегами из представительных органов власти, с главами муниципальных районов и главами поселений, обсуждали, как в дальнейшем должна быть организована эта процедура. Многие выступили именно за такой порядок. Поэтому и задача этой реформы создать для муниципального управления определенное взаимодействие разных ветвей власти и укрепить её вертикаль», - сказал Виктор Остренко.

Вице-спикер отметил, что такая процедура позволит приходить к управлению профессиональному человеку. Также он прокомментировал вероятность возникновения серьезных кадровых изменений.

«Я не думаю, что это повлечет за собой сразу же серьезные кадровые изменения. Действующие главы муниципальных районов - люди объективно профессиональные. Мне кажется, в этом плане им дополнительно процедуру публичных выборов проходить нет необходимости. Они являются известными, публичными и авторитетными руководителями на местах», - продолжил Виктор Остренко.

По словам вице-спикера, важно, чтобы депутаты понимали роль и значение своего голоса за ту или иную кандидатуру, так как от этого будет зависеть, кто в дальнейшем на протяжении пяти лет будет руководить муниципальным округом.

«Надо понимать значимость своего выбора. Таким образом глава муниципального округа будет напрямую связан с волеизъявлением тех представителей окружных Собраний депутатов, которые будут эту процедуру голосования реализовывать», - заметил он.

Напомним, сегодня, 25 апреля на сессии регионального парламента был принят законопроект, устанавливающий единообразные наименования обязательных органов местного самоуправления в новых муниципальных образованиях - в каждом будет собрание депутатов муниципального округа, глава муниципального округа и администрация муниципального округа.

Смотрите также Закон о первых выборах в новых муниципальных округах приняли в Псковской области

Также в документе прописаны численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительного органа первого созыва, а также первых глав муниципальных округов. Структура органов МСУ будет определяться уже на местном уровне – её утвердят избранные депутаты представительных органов муниципальных округов. Главу муниципального округа депутаты изберут тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.