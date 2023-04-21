Политика

Игорь Дитрих: Нужна четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей

Принятый законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах, позволит выстроить четкую вертикаль власти, а не несколько параллелей. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

«Уверен, что этот закон актуален и своевременен. Он ведь не только что выструганный, он был тщательно подготовлен — не за одни сутки, не за один месяц. Работа велась планомерно. Говорили с главами волостей. Кстати, они в первую очередь стали инициаторами таких перемен. Разговаривали и получали мнение, поддержку, советы волостных депутатов, районных депутатов. И с главами районов разговаривали. И планомерно пришли к выводу, что назрела ситуация, когда нужно собрать все лучшее, что было, проанализировать, убрать некоторые ошибки», - рассказал про законопроект Игорь Дитрих.

По его мнению, принятие этого законопроекта позволяет сделать «шаг вперед», чтобы «было удобнее населению, чтобы была прозрачность выборов, прозрачность и ответственность людей, которых избирают, чтобы была четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей».

Сегодня, 25 апреля на сессии регионального парламента был принят законопроект, устанавливающий единообразные наименования обязательных органов местного самоуправления в новых муниципальных образованиях - в каждом будет собрание депутатов муниципального округа, глава муниципального округа и администрация муниципального округа.

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Также в документе прописаны численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительного органа первого созыва, а также первых глав муниципальных округов. Структура органов МСУ будет определяться уже на местном уровне – её утвердят избранные депутаты представительных органов муниципальных округов. Главу муниципального округа депутаты изберут тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.