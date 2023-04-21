Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита для псковских предпринимателей
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Господин Рейтингомер
инициативы ЛДПР и новые проекты
кураторство над семьями участников СВО
«Истфакт» Два капитана
Оазис здоровья под Псковом
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
перерасчет платы за СОИ
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
построй дом своей мечты
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
кто придет работать в больницы региона?
Топ учебных заведений
новые скверы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Политика 21.04.2023 22:120 Губернатор в кандидаты 25.04.2023 19:290 «Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка. ВИДЕО 25.04.2023 19:000 Игорь Дитрих: Нужна четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей 25.04.2023 18:160 Виктор Остренко: Избрание глав муниципальных округов по конкурсу укрепит вертикаль власти 25.04.2023 17:190 Вера Кондратьева: Новая схема выборов главы округа – единственно правильная 25.04.2023 16:450 Валентина Понизовская: Преобразование районов в округа будет положительным для жителей
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней 25.04.2023 07:451 Радоницу отмечают православные 25 апреля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Игорь Дитрих: Нужна четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей

25.04.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Принятый законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах, позволит выстроить четкую вертикаль власти, а не несколько параллелей. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

«Уверен, что этот закон актуален и своевременен. Он ведь не только что выструганный, он был тщательно подготовлен — не за одни сутки, не за один месяц. Работа велась планомерно. Говорили с главами волостей. Кстати, они в первую очередь стали инициаторами таких перемен. Разговаривали и получали мнение, поддержку, советы волостных депутатов, районных депутатов. И с главами районов разговаривали. И планомерно пришли к выводу, что назрела ситуация, когда нужно собрать все лучшее, что было, проанализировать, убрать некоторые ошибки», - рассказал про законопроект Игорь Дитрих.

По его мнению, принятие этого законопроекта позволяет сделать «шаг вперед», чтобы «было удобнее населению, чтобы была прозрачность выборов, прозрачность и ответственность людей, которых избирают, чтобы была четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей».

Сегодня, 25 апреля на сессии регионального парламента был принят законопроект, устанавливающий единообразные наименования обязательных органов местного самоуправления в новых муниципальных образованиях - в каждом будет собрание депутатов муниципального округа, глава муниципального округа и администрация муниципального округа. 

Смотрите также
25.04.2023 13:200 Закон о первых выборах в новых муниципальных округах приняли в Псковской области

Также в документе прописаны численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительного органа первого созыва, а также первых глав муниципальных округов. Структура органов МСУ будет определяться уже на местном уровне – её утвердят избранные депутаты представительных органов муниципальных округов. Главу муниципального округа депутаты изберут тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.  В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Теги: #регион60 #псковское областное собрание #муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести майские праздники?
В опросе приняло участие 81 человек
Сюжет: Муниципальная реформа в Псковской области Игорь Дитрих: Нужна четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей Виктор Остренко: Избрание глав муниципальных округов по конкурсу укрепит вертикаль власти Вера Кондратьева: Новая схема выборов главы округа – единственно правильная Валентина Понизовская: Преобразование районов в округа будет положительным для жителей Алексей Севастьянов о законе про выборы в округах: Муниципалитеты, за дело! Закон о первых выборах в новых муниципальных округах приняли в Псковской области Законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах поступил в Собрание Принесет ли пользу муниципальная реформа, поспорили участники «Армрестлинга» на «ПЛН FM» Муниципальная реформа не несет за собой сокращение рабочих мест – депутат Николай Соколов «Гайд-парк»: Глава фракции «ЕР» в Новоржевском районном Собрании Николай Соколов о муниципальной реформе. ВИДЕО Облизбирком принял решение провести выборы в муниципальных округах Псковской области «Сливайтесь и объединяйтесь!»: муниципальная реформа в Псковской области. ИНФОГРАФИКА Значимость главы района после муниципальной реформы объяснил Алексей Севастьянов Алексей Севастьянов о муниципальной реформе: Острых вопросов со стороны оппонентов я не слышал Владимир Кузь оценил вероятность появления Гдовского и Псковского муниципальных округов Глава Стругокрасненского района: Основная задача муниципальной реформы - увеличение качества услуг населению Региональный парламент поддержал преобразование восьми районов в Псковской области в муниципальные округа Петр Алексеенко: КПРФ не «ловит хайп» на критике муниципальной реформы Александр Котов о новых муниципальных округах в Псковской области Андрей Маковский о муниципальной реформе: Это здравая идея Псковские единороссы призвали поддержать законопроекты о создании муниципальных округов Александр Котов о муниципальной реформе: Люди смогут общаться с властью в режиме одного окна «Не ловить хайп» на муниципальной реформе в Псковской области призвал Олег Брячак Псковские коммунисты выступили против муниципальной реформы Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел профильный комитет регионального парламента  Глава Новоржевского района отклонила решение депутатов о преобразовании муниципального образования в округ Новоржевские депутаты поддержали преобразование района в муниципальный округ Законопроект о преобразовании в округ ещё одного района поступил в областное Собрание Границы будущих муниципальных округов обсудили в областном Собрании депутатов Участники публичных слушаний в Новоржеве поддержали преобразование района в муниципальный округ Армен Мнацаканян о перспективах муниципальной реформы Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы – Армен Мнацаканян Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе. ВИДЕО Инициативу шести районов о преобразовании в округа областное Собрание рассмотрит 21 февраля Шесть законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание «Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах. ВИДЕО Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям Депутаты Опочецкого района поддержали реформу местного самоуправления Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 17 февраля «Сообразим на троих»: Реформы 2023 года – что нас ждет? ВИДЕО С инициативой провести муниципальную реформу выступили главы семи районов Муниципальная реформа: страхи и преимущества Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Елена Тимашова о цели создания муниципальных округов в Псковской области Александр Котов о муниципальных округах: Для людей вообще ничего не поменяется Муниципальные округа Будущее местного самоуправления
25.04.2023, 19:580 Почти пять тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки 25.04.2023, 19:420 Меры ответственности за поджог леса надо ужесточать — Виктор Мусатов 25.04.2023, 19:290 «Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка. ВИДЕО 25.04.2023, 19:250 Дефекты после ремонта исправляют на Могиле Неизвестного солдата в Пскове
25.04.2023, 19:190 Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Пскове 25.04.2023, 19:000 Игорь Дитрих: Нужна четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей 25.04.2023, 18:440 Учащиеся псковского «Кванториума» прошли в финал школьной «Лиги лекторов» 25.04.2023, 18:330 Компания «Мерседес-Бенц РУС» снова начнет работать в России
25.04.2023, 18:160 Виктор Остренко: Избрание глав муниципальных округов по конкурсу укрепит вертикаль власти 25.04.2023, 18:110 Фотокросс «Правило 6R» проводят в Пскове 25.04.2023, 17:570 Псковичка перевела «возлюбленному из США» почти 300 тысяч рублей 25.04.2023, 17:480 Наркоторговец попался полиции в Новосокольниках в ходе «проверочной закупки»
25.04.2023, 17:390 Александр Котов о выборах в муниципальных округах и состоянии псковских дорог 25.04.2023, 17:330 Белорусские коровы не прошли ветконтроль на границе РФ в Псковской области 25.04.2023, 17:270 Идею по продвижению чтения псковского библиотекаря оценили в Москве 25.04.2023, 17:230 «Кузница»: Палы травы – кто виноват и что делать? ВИДЕО
25.04.2023, 17:190 Вера Кондратьева: Новая схема выборов главы округа – единственно правильная 25.04.2023, 17:180 Законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы россиян отозван из Госдумы 25.04.2023, 17:040 Татьяна Фомченкова об удвоении выплат молодым педагогам: Подъёмные помогут на самом сложном этапе 25.04.2023, 17:000 Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области днем 26 апреля
25.04.2023, 16:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 апреля 25.04.2023, 16:450 Валентина Понизовская: Преобразование районов в округа будет положительным для жителей 25.04.2023, 16:370 Студенты посетили псковский органик-центр и прошли обучение по охране труда 25.04.2023, 16:280 Русский музей возглавила экс-замминистра культуры Алла Манилова
25.04.2023, 16:230 Псковские депутаты не поддержали инициативу «Яблока» об объявлении амнистии по статьям о «фейках» и «дискредитации» ВС РФ 25.04.2023, 16:150 Земля после лесного пожара восстанавливается 7-8 лет — псковский эколог 25.04.2023, 16:080 «Гонки по вертикали»: Небо. Беспилотник. Девушка 25.04.2023, 16:010 Первый ресторан сети Rostic’s открылся в Москве вместо KFC
25.04.2023, 15:460 Борис Елкин пригласил псковичей на блошиный рынок 25.04.2023, 15:380 Слёт молодых реставраторов «Наследники мастеров» завершился в Пскове 25.04.2023, 15:300 ООО «Фавор» обжалует решение суда об отсутствии права собственности на рынок на Четырех углах 25.04.2023, 15:260 Швеция высылает пятерых российских дипломатов
25.04.2023, 15:210 Соревнования по картингу прошли в Пскове 25.04.2023, 15:100 Лучшие фото и видео полярного сияния от жителей Псковской области 25.04.2023, 15:010 Выставку «Время гонит лошадей…» для гостей «Михайловского» откроют 26 апреля 25.04.2023, 14:541 Некоторым российским пенсионерам c 1 мая повысят выплаты на 7,5 тысячи рублей
25.04.2023, 14:470 Новые квадрокоптеры передал в зону спецоперации глава Дновского района 25.04.2023, 14:410 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о перспективах Подпсковья, выборах-2023 и мотивации в работе главы района. ВИДЕО 25.04.2023, 14:291 Финансирование строительства Псковского театра кукол находится под угрозой 25.04.2023, 14:160 Двух ошибочно мобилизованных псковичей до сих пор не вернули домой – Дмитрий Шахов
25.04.2023, 14:090 Псковские депутаты попросят помощи в борьбе с борщевиком в правительстве РФ 25.04.2023, 14:061 Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс поддержали в Псковской области 25.04.2023, 14:040 Выставка работ в разных техниках «Деревянные берега» открылась в Пскове 25.04.2023, 13:520 Алексей Севастьянов о законе про выборы в округах: Муниципалитеты, за дело!
25.04.2023, 13:490 Четыре псковича пропали без вести в зоне СВО – Дмитрий Шахов 25.04.2023, 13:410 Наталья Федорова: Псковский район преобразился благодаря работе команды губернатора 25.04.2023, 13:330 Почти 40 административных дел о дискредитации ВС РФ возбудили в Псковской области за год 25.04.2023, 13:293 Александр Братчиков: Северный обход разгрузит Псков от транзитного транспорта
25.04.2023, 13:260 Инициативу КПРФ о порядке присвоения статуса «дети войны» не поддержали псковские депутаты 25.04.2023, 13:220 Получившая «Золотую маску» псковская артистка поблагодарила зрителей за поддержку 25.04.2023, 13:200 Закон о первых выборах в новых муниципальных округах приняли в Псковской области 25.04.2023, 13:161 Четырех мировых судей назначили в Псковской области
25.04.2023, 13:130 Участок дороги до «Михайловского» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии 25.04.2023, 13:092 Отсутствие права собственности ООО «Фавор» на крытый рынок на Четырех углах признал суд 25.04.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» про палы травы 25.04.2023, 12:540 Фестиваль «Во имя мира» проводят в Псковском районе в преддверии 9 мая
25.04.2023, 12:411 Елена Даньшова о новых мерах поддержки педагогов: Это мощный стимул для студентов 25.04.2023, 12:342 Новую налоговую льготу для предпринимателей из других регионов ввели в Псковской области 25.04.2023, 12:330 ВТБ и «Открытие» выяснили, на что россияне берут кредиты 25.04.2023, 12:321 Навигация на Талабские острова стала более удобной — Наталья Федорова
25.04.2023, 12:292 Два новых звания учредили в Псковской области 25.04.2023, 12:252 Псковских пожарных не будут наказывать за оправданный риск 25.04.2023, 12:202 Размер пособия для молодых педагогов удвоили в Псковской области 25.04.2023, 12:150 Александр Котов призвал исходить из интенсивности движения при планировании ремонтов дорог
25.04.2023, 12:090 Временную конструкцию моста продолжат строить на Северном обходе Пскова в 2023 году 25.04.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой 25.04.2023, 12:023 Озвучена новая причина провала дороги над подземным переходом в Великих Луках 25.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 25 апреля
25.04.2023, 11:581 На ремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье обратил внимание Владимир Кузь 25.04.2023, 11:531 Более миллиарда рублей направили на ремонт улично-дорожной сети Пскова 25.04.2023, 11:481 На меры для безопасности дорожного движения в Псковской области потратят 425 млн рублей 25.04.2023, 11:441 На ремонты мостов в Псковской области в 2023 году направят 855 млн рублей
25.04.2023, 11:410 Письменный стол загорелся в квартире на Завеличье из-за замыкания в лампе 25.04.2023, 11:381 Около 200 км псковских дорог приведут в порядок по нацпроекту в 2023 году 25.04.2023, 11:360 Каждый год вместе со снегом в Псковской области тает асфальт – Антон Минаков 25.04.2023, 11:331 Заключен контракт на строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru