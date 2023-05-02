Политика

Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией

Главное препятствие для партии «Новые люди», которое создает сложности для участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году, это муниципальный фильтр. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«От чего зависит участие "Новых людей" - от муниципального фильтра, его, действительно, сложно пройти, чтобы выдвинуть своего кандидата», - признал Андрей Маковский.

Гость студии напомнил радиослушателям, что для выдвижения кандидата партия должна собрать свыше 100 подписей в его поддержку от депутатов и глав районов. «У нас такого представительства нет, договариваться ни с кем мы не ходим и не будем, и для нас это такое юридическое препятствие», - заключил Андрей Маковский.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. В числе кандидатов - действующий глава региона Михаил Ведерников.