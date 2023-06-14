ДЭГ не повлияло на корреляцию выборов - Дмитрий Шахов 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не повлияло на корреляцию выборов. Об этом уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал в ходе пресс-конференции в общественном штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул, что введение ДЭГ нельзя считать нарушением прав человека, так как у жителя области остаётся право на голосование удобным способом.
«Стоит отметить, что сильной корреляции по результатам выбора с использованием ДЭГ нет. Это было бы странно, если бы за какой-то вариант было больше голосов в электронном голосовании или наоборот. Такого нет», - добавил Дмитрий Шахов.