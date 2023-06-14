Политика

ДЭГ не повлияло на корреляцию выборов - Дмитрий Шахов

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не повлияло на корреляцию выборов. Об этом уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал в ходе пресс-конференции в общественном штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«ДЭГ могут воспользоваться все жители области, которые включены в реестр, но есть альтернативы - вы можете проголосовать в любом случае. Конечно, к сожалению, в Псковской области не 100-процентная доступность интернет-ресурсов. К сожалению, в некоторых деревнях он отсутствует как факт, поэтому ДЭГ свойственно для жителей больших городов, где с интернетом худо-бедно нормально. Что касается сельских жителей, для них наиболее предпочтительно обычное голосование. Это приход на избирательный участок, либо дождаться, когда по вашему заявлению к вам сможет прийти избирательный орган», - отметил Дмитрий Шахов.

Он подчеркнул, что введение ДЭГ нельзя считать нарушением прав человека, так как у жителя области остаётся право на голосование удобным способом.

«Стоит отметить, что сильной корреляции по результатам выбора с использованием ДЭГ нет. Это было бы странно, если бы за какой-то вариант было больше голосов в электронном голосовании или наоборот. Такого нет», - добавил Дмитрий Шахов.