Илья Стрелков: Порядка 150 «черных наблюдателей» фиксировалось в Псковской области в 2022 году

Порядка 100-150 «черных наблюдателей» фиксировалось в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков в ходе пресс-конференции в общественном штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Илья Стрелков отметил, что работа над противодействием деятельности «черных наблюдателей» ведётся уже сейчас. Особенную нагрузку ожидают на губернаторских выборах.