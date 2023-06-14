Политика

Илья Стрелков: Порядка 150 «черных наблюдателей» фиксировалось в Псковской области в 2022 году

Порядка 100-150 «черных наблюдателей» фиксировалось в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков в ходе пресс-конференции в общественном штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году были задействованы порядка 100-150 человек, которых я называю "черными наблюдателями". Это те, кто приезжают и целенаправленно пытаются сорвать любые выборы. Например, они приходят на участок, остаются там до вечера, и где-то в 19.30 оставляют заранее написанную жалобу, чтобы избирательная комиссия начала предпринимать какие-либо действия. Таких обращений мы в прошлом году получили 86, специально написанных. Ни одно из них не стало жалобой», - проинформировал он.

Илья Стрелков отметил, что работа над противодействием деятельности «черных наблюдателей» ведётся уже сейчас. Особенную нагрузку ожидают на губернаторских выборах.